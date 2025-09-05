국내 전문가와 함께하는 중독 치료의 현재와 미래 발전방향 모색

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부 국립정신건강센터는 5일 서울 광진구 국립정신건강센터 11층 열린강당에서 중독정신과 개소 기념 ‘중독정신과의 첫걸음’ 심포지엄을 개최한다고 밝혔다.

이날 심포지엄은 최근 사회적으로 심각한 문제로 대두되는 마약류 등 중독 이슈에 대응하기 위해 중독 치료 분야의 현안을 공유하고 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

심포지엄은 총 3부로 구성됐다.

1부는 곽영숙 국립정신건강센터장과 이태경 국립부곡병원 원장을 좌장으로 강웅구 서울대병원 정신건강의학과 교수가‘중독이란 무엇인가?’라는 주제로 기조강연을 진행하고, 이어서 박선영 국립정신건강센터 중독정신과장이 ‘중독과 중독 치료의 트렌드 변화’라는 내용으로 발표한다.

2부는 이해국 가톨릭대학교 교수와 서정적 중앙대학교 교수를 좌장으로 ▷중독 및 중독 치료의 뇌 과학(성명제 국립법무병원) ▷중독과 자살(안유석 서울대병원) ▷중독과 트라우마(원희연 국가트라우마센터) ▷소아청소년의 중독문제(양찬모 원광대병원) 등을 내용으로 최신 연구와 현장의 주요 이슈, 임상 경험을 바탕으로 중독 치료의 전문적 대응 방안을 제시한다.

3부는 이계성 인천참사랑병원장과 조성남 서울시 마약센터 소장을 좌장으로 ▷권역치료보호기관의 역할(윤영환 경기도립정신병원) ▷중독관리통합지원센터와의 동행(오홍석 건양대병원) ▷범죄예방을 위한 동행(박상진 서울준법지원센터)에 대해 발표하고 기관의 역할과 협력 강화 방안을 모색하는 논의가 진행된다.

곽영숙 국립정신건강센터장은 “이번 중독정신과 개소와 심포지엄 개최를 계기로 국립정신건강센터가 국가 중독 치료의 컨트롤타워로서 전문성과 책임감을 갖고 그 역할을 강화해 나갈 것”이라며 “중독으로 고통받는 국민들에게 실질적인 치료와 회복의 길을 제시할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.