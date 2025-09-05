챗GPT 엔터프라이즈 도입…업무 효율·AX 혁신 여행 산업 특화 AI 설루션 확장…운영 경쟁력 지원 “디지털 전환 가속…고객 맞춤형·초개인화 제공”

[헤럴드경제=고재우 기자] 야놀자는 국내 온라인여행플랫폼(OTA) 업계 최초로 오픈AI의 챗GPT 엔터프라이즈를 본격 도입한다고 5일 밝혔다.

이를 통해 전 세계적으로 빠르게 확산하는 생성형 인공지능(AI) 기술을 기업 내부뿐 아니라 여행 산업 전반에 걸쳐 선제적으로 적용한다는 복안이다. 야놀자는 업무 환경 전반에 걸친 AI 기반 설루션을 도입으로 업무 효율성 및 생산성 향상은 물론, AI 전환(AX) 성공 사례 축적을 통해 여행 산업의 디지털 전환을 가속화한다는 방침이다.

이를 바탕으로 야놀자는 가격 예측 및 실시간 요금 조정, 고객 맞춤형 여행 상품 추천, 호텔 운영 효율성 제고 등 AI 기반 데이터·운영 설루션을 고도화한다. 나아가 전 세계 여행 사업자들이 글로벌 수준의 운영 환경을 확보해 경쟁력을 높이도록 지원하고, 여행객에게는 단순 예약을 넘어 초개인화된 여행 경험을 제공할 계획이다.

또 야놀자는 응용프로그램인터페이스(API) 연동 공동 프로젝트, AI 기반 여행자 데이터 플랫폼 고도화, 지속 가능한 글로벌 여행 이니셔티브 참여 등 확장까지 검토하고 있다.

앤디 브라운 오픈AI 아시아태평양 지역 비즈니스 총괄은 “야놀자는 여행 산업의 운영 방식과 고객 서비스 방식을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다”며 “야놀자와의 협력을 통해 AI가 여행업계에서 더 똑똑한 업무를 가능하게 하고, 전 세계 여행객들에게 개인화되고 매끄러운 여행 경험을 제공할 수 있길 기대한다”고 말했다.

김종윤 야놀자클라우드 대표는 “이번 오픈AI 엔터프라이즈 도입은 글로벌 트래블 테크 혁신을 위한 중요한 토대가 될 것”이라며 “야놀자 내 모든 환경에서 AI를 적극 활용하고, 고객 맞춤형 AI 서비스, 운영 자동화, 글로벌 여행 데이터 플랫폼 등 새로운 성장 기회를 열어나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 야놀자는 지난 2월 오픈AI와 함께 AI 에이전트 모델인 ‘오퍼레이터’ 아시아 출시 등 협력을 이어 오고 있다. 오퍼레이터 모델에 야놀자의 여행 데이터를 연동해 아시아 지역 사용자들에게 쉬운 여행 상품 검색, 즉시 예약 등을 제공해 왔다.