9월 5일부터 10월 31일까지 진행

[헤럴드경제=유혜림 기자] 카카오페이가 국내 결제사 최초로 글로벌 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비(Airbnb)와 함께 전 세계 숙소 예약 시 최대 10% 할인 혜택을 즉시 받을 수 있는 결제 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션은 추석 황금연휴를 앞두고 여행을 계획하고 있는 사용자들을 위해 이달 5일부터 10월 31일까지 약 두 달간 진행된다. 에어비앤비에서 처음 숙소를 예약하는 사용자가 카카오페이로 20만원 이상 결제하면 결제 요금의 10%(최대 5만원)를 즉시 할인받을 수 있다.

에어비앤비 예약 단계에서 결제 수단을 카카오페이로 선택하면 카카오페이머니 또는 등록되어 있는 카드로 편리하고 안전하게 결제를 완료할 수 있다. 할인 적용된 숙소의 숙박 개시 가능 기한은 11월 30일까지다.

카카오페이는 여행을 준비 중인 사용자들에게 적절한 시점에 꼭 필요한 맞춤형 정보를 제공할 수 있도록 이번 프로모션에 카카오페이의 데이터 기반 마케팅 역량을 접목했다. 카카오페이는 빅데이터를 활용하여 항공 및 여행 관련 업종의 결제 이력은 있으나 아직 에어비앤비 이용 경험이 없는 잠재 고객을 정교하게 찾아내 맞춤형 혜택을 안내할 계획이다.

현재 4000만명 이상이 이용하고 있는 카카오페이는 업계에서 마이데이터 가입자가 가장 많은 생활 금융 플랫폼으로 평가된다.

카카오페이는 “국내 결제사 최초로 에어비앤비와 의미 있는 협력을 진행하게 되었다”라며, “이번 프로모션은 데이터 기반 맞춤형 마케팅을 통해 사용자가 가장 필요로 하는 순간에 혜택을 제공하고, 즐거운 여행 경험으로 이어질 수 있도록 지원하는 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.