블랙스톤·KKR, 1조 미만 딜 참전 준오헤어·삼화 등 K뷰티 섹터 인기 큰손의 시스템 정비, PE 업계 동반 성장 가능

[헤럴드경제=심아란 기자] 국내 인수합병(M&A) 시장에서 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사가 중견기업에 적극 투자하고 있다. 성장성이 부각되는 K-뷰티 섹터에 해외 자금이 속속 유입되는 모양새다. 해외 투자자를 주주로 맞이한 기업은 사업 무대를 글로벌 시장으로 확장할 기대감이 커졌다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 미용실 프랜차이즈 업체 준오헤어와 화장품 용기 제조사 삼화의 경영권 양수도 거래가 체결됐다. 거래 금액은 준오헤어가 약 5000억원, 삼화가 7330억원으로 1조2000억원을 훌쩍 넘었다. 준오헤어는 경영권 지분 일부가 거래됐으며 전체 기업가치(Enterprise Value)는 8000억원 수준으로 책정됐다.

양사 모두 새로운 지배주주로 글로벌 PEF 운용사가 합류했다. 준오헤어는 블랙스톤, 삼화는 콜버그크래비스로버츠(KKR)다.

과거 해외 큰손 투자자들은 국내 바이아웃(경영권 인수)에 나설 때 단일 거래에 조 단위 자금을 집행해 왔다. 펀드 운용 규모와 투자처를 매칭하기 위한 전략으로 막강한 자본력을 앞세워 대기업 매물에 집중하는 경향성을 보였다. 현재 블랙스톤의 전체 운용자산(AUM)은 1조2000억달러(1673조원), KKR은 6860억달러(956조원)에 달한다. 국내 기관전용 PEF의 전체 출자 약정액이 작년 말 154조원으로 해외 운용사와의 자금 격차는 상당하다.

글로벌 PE가 중견기업까지 투자처를 확장한 배경으로는 드라이파우더 소진, 대기업 매물의 한계 등이 꼽힌다. 무엇보다 글로벌 확장 과제가 주어진 K-뷰티 산업의 성장성에 대한 확신도 엿보인다. 현재 K-뷰티 산업은 제품 개발부터 생산과 판매까지 모든 밸류체인에서 역량을 구축하고 있으며 고품질과 가격경쟁력을 앞세워 글로벌 수요를 흡수하고 있다.

해외 PE가 국내 K뷰티 시장에서 밸류업 경험도 쌓은 상태다. 베인캐피탈은 화장품 브랜드 AHC로 익숙한 제조사 카버코리아와 보툴리눔 톡신 업체 휴젤을 글로벌 브랜드로 키워 엑시트한 이력을 보유 중이다. 2022년에는 미용 의료기기 업체 클래시스를 인수해 경영 실적 개선에 성과를 내고 있다. 덕분에 전체 지분가치를 1조원대로 책정해 인수했으나 3년 만에 클래시스의 시가총액은 3조5000억원대로 점프한 상태다.

해외 PE의 최대 강점으로 내수 중심 사업 구조를 탈피하고 가족 중심 경영 시스템을 손질하는 역량이 꼽힌다. 선진 시장에 부합하는 지배구조는 물론 해외 네트워크를 장착해 글로벌 기업으로 성장시키는 적임자라는 평가다. 블랙스톤은 한국을 대표하는 준오헤어를 아시아를 넘어 미국과 유럽 등 글로벌 시장에서도 프리미엄 헤어 케어 업체로 만들지 주목되고 있다. 삼화는 글로벌 고객군을 넓힌 상태로 KKR 산하에서 제2의 도약에 성공할지 관심이 모아지고 있다.

시장 관계자는 “해외 PE는 국내 운용사와 비교했을 때 글로벌 확장 역량이 압도적 장점”이라며 “국내 시장에서 해외 PE를 만나 기업이 성장하는 성공적인 트랙레코드가 쌓인다면 PE 업계 전반적으로 동반 성장을 기대할 수 있다”라고 말했다.