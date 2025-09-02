[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 구미시, 한국과학기술연구원(KIST)은 2일 도청에서 ‘국방 반도체 및 관련분야 공동 연구사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 경북지사, 김장호 구미시장, 오상록 한국과학기술연구원장, 최병준 경북도의회 부의장, 김영식 국가과학기술연구회 이사장 등이 참석했다.

세 기관은 공동연구 사업을 통해 국방 반도체 자립화를 위한 핵심 국산 기술 개발과 기업 동반 성장을 적극 추진할 계획이다.

공동연구 주요 과제로는 양자형 적외선 센서 기술, 민군 겸용 비냉각식 적외선 이미지센서 기술, 질화갈륨(GaN) 기반 초고주파 회로 기술 개발을 선정했다.

도는 이번 협약을 계기로 구미의 탄탄한 산업 기반, KIST의 세계적인 연구 역량을 하나로 모아 차세대 성장동력으로 급부상하는 국방 반도체 분야에 선제로 대응하고 기술의 자립화를 위한 기반을 다지는 데 힘을 쏟을 방침이다.

현재 우리나라 국방 반도체 수요의 98% 이상을 해외에 의존하고 있는 상황에서 기술 자립과 국내 생산 능력 확보는 국가 안보와 방위산업 경쟁력 강화를 위한 필수 과제로 꼽힌다고 도는 설명했다.

이철우 경북도지사는 “이번 공동연구 사업은 국방력 강화를 위한 첫걸음이자, 차세대 국방 반도체 자립을 선도하는 중요한 전환점이 될 것“이라며 ”첨단 국방 반도체 기술은 국가 생존과 직결된 분야다. 경북이 대한민국 국방 반도체 기술의 심장이 되도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.