[헤럴드경제=김보영 기자] 가수 겸 배우 김재중이 론칭한 전통주 브랜드 ‘압구정막걸리’가 예상을 뛰어넘는 인기를 끌고 있다.

2일 압구정막걸리에 따르면 지난 4월 출시된 압구정막걸리가 최근 주문량이 급증하면서 긴급 생산체제에 들어갔다. 전통주 시장에서는 보기 드문 현상이다.

업계 관계자는 “전통주가 주문 폭증으로 인해 긴급 생산에 들어가는 경우는 드물다”며 “압구정막걸리는 단순한 주류를 넘어 K-푸드와 K-컬처를 연결하는 새로운 아이콘으로 성장할 가능성을 입증했다”고 평가했다.

‘압구정막걸리’는 그동안 JTBC ‘냉장고를 부탁해’, 유튜브 채널 ‘용타로’, ‘재친구’, ‘조현아의목요일밤’ 등 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 꾸준히 노출되며 브랜드 인지도를 쌓아왔다. 이러한 지속적인 노출 효과에 더해 최근 김재중이 유튜브 채널 ‘하이픽션’에서 직접 제품을 소개하는 콘텐츠까지 화제를 모으며 시장에서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

해외 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 ‘K-팝 스타가 즐기는 막걸리’라는 키워드와 함께 화제가 되고 있다. 김재중은 광고 모델을 넘어 제품의 제작과 홍보에도 직접 참여, 상품 관련 프로젝트에 열을 다하고 있는 것으로 알려졌다.

최근 연예인들은 스타 파워를 활용해 속속 주류 사업에 뛰어들고 있다. 최근 위상이 높아진 K팝, K드라마 등에 힘입어 초반 흥행몰이를 이끌며 침체된 주류시장에 활력을 불어넣고 있다는 평가가 나온다.

연예계 대표 애주가로 알려진 가수 성시경은 지난해 2월 ‘경탁주 12도’를 론칭했다. 판매 첫날 당시, 기존 생산량 두 배 이상의 물량을 판매하며 인기를 증명했다. 인기에 힘입어 최근엔 새로운 전통주 ‘경탁주 로제 12도’를 출시하기도 했다.

가수 지드래곤의 경우 자신이 이끄는 패션 브랜드 피스마이너스원과 제조사 부루구루가 협업해 하이볼 맥주 ‘피스마이너스원 하이볼’ 시리즈를 론칭, 누적 판매량 1000만캔 판매를 기록했다. 피스마이너스원 하이볼은 연내 20여 개국으로 수출을 확대할 예정이다.

배우 겸 화가로 활동 중인 하정우도 자신이 직접 디자인한 라벨이 적용된 ‘에디션 와인’ 판매에 나서며 남다른 애주가 면모를 드러내기도 했다.

전문가들은 “최근 연예인들이 주류 개발부터 마케팅까지 직접 참여하며 경영 전면에 나서는 경우가 늘고 있다”며 “이런 적극적 참여가 판매량 증가에 긍정적 영향을 미치고 있다”고 분석했다.