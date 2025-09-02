전승절 행사 참석 위해 인천국제공항서 출국 “金 만날 것 생각하며 방중 결정하진 않았다” “우리나라는 광복…중국은 항전 승리 80주년” “역사 공유는 유대감의 뿌리…축하 위해 가는 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 우원식 국회의장은 2일 이튿날 중국 천안문 광장에서 열리는 전승절 행사에 참석하기 위해 출국하면서 “김정은 위원장을 만나게 되면 한반도의 평화 문제에 관해서 논의를 하게 되겠지만, 그런 기회가 있을 지는 잘 모르겠고 현장에 가 봐야 알 것”이라고 밝혔다.

우 의장은 이날 오후 출국 전 인천국제공항에서 기자들과 만나 김정은 북한 국무위원장과의 만남 성사 여부와 교류 의사를 묻는 질문에 “방중을 결정할 때 김 위원장을 만나는 것을 생각하면서 결정하지는 않았다”며 이같이 답했다.

앞서 김 위원장은 이날 오후 베이징역에 도착해 방중 일정을 시작했다. 김 위원장 역시 전승절 행사에 참석할 예정이다. 우 의장은 ‘이재명 대통령의 친서 및 메시지를 김 위원장 측에 전달할 계획이 있는지’ 묻는 말에는 “국회의장은 특사가 아니다”라면서도 “그런데 이번에 방중을 결정하고 하는 과정에서 대통령실과는 소통이 있었고, 그런 소통 과정에서 가게 된다는 말씀을 드린다”고 답변했다.

우 의장은 방중을 결정하게 된 계기에 대해서는 “올해는 우리나라로 보면 광복 80주년이고, 중국으로 보면 항전 승리 80주년을 특별히 기념하는 해”라며 “이 역사를 공유한다고 하는 건 양국의 유대감의 뿌리라고 생각한다. 그런 점에서 축하해주기 위해 가는 것”이라고 했다.

그는 “올해 2월에 제가 시진핑 주석을 만났고, 6월에 새 정부가 출범하며 양국 정상 간의 통화가 있었다”며 “양국 고위급 간의 교류, 이것을 잘 이어가는 것이 한·중관계 발전에 도움이 되겠다는 생각을 가지고 이번 초청에 응하게 됐다”고 설명했다.

우 의장은 “여러가지 계기가 있는데 지금은 APEC 정상회담을 비롯해서 한중 간에 올해 매우 중요한 교류가 시작되고, 또 여러가지 발전하는 해이기 때문에 이런 계기들을 잘 활용해서 교류를 잘 키워나가는, 잘 발전시켜 나가는 것이 국익에 도움된다고 생각한다”고 강조했다.

또 “변화하는 국제 환경 속에서 한·중관계를 잘 만들어가고, 경제와 산업에 부분에 있어 큰 변화의 시기인데, 이 시기에 관계를 발전시키는 것은 우리 경제에 크게 도움된다고 생각해서 이번 방문을 결정하게 됐다”고 부연했다.

우 의장은 “중국에서 활동하는 우리 기업들의 여러 관심사항도 중국에 전해서 기업들이 활동하는 환경 기반을 더 확장시켜나가는 그런 계기로 삼고자 한다”고도 했다.