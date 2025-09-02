[헤럴드경제=김주리 기자] 넷플릭스 화제작 ‘케이팝 데몬헌터스’에 불닭소스가 등장하고 사회관계망서비스(SNS) 등에서 ‘불닭 챌린지’가 열풍을 일으키는 가운데, 삼양식품 주가 또한 최근 3년 새 16배 폭등하며 ‘한국판 엔비디아’라는 별명까지 얻었다.

2일 복수의 매체에 따르면 미국 월스트리트저널(WSJ)은 최근 삼양식품 주가가 최근 3년간 1600% 폭등한 사실을 집중 조명하며 “삼양식품은 ‘면비디아’(Myunvidia)라 불린다”고 소개했다. 미국에서 높은 주가 상승을 보이고 있는 반도체 기업 엔비디아의 압도적 상승세를 빗댄 표현이다.

실제 삼양식품의 시가총액은 이미 BTS 효과를 누리고 있는 엔터사 하이브를 넘어섰다.

식품 기업이 K-팝 비즈니스의 상징인 K-팝 기획사의 시가총액을 앞지른 것은 불닭이 이제 K-컬처의 핵심 축으로 자리매김했음을 보여주는 대목이다.

WSJ도 “삼양식품의 ‘불닭’ 브랜드는 SNS에서 폭발적으로 인기를 끌며 매운 음식 챌린지와 ‘푸드 해크’ 트렌드를 낳았다”며 “K-팝 스타들이 불닭볶음면을 소개했고 넷플릭스 히트작 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 매운 라면이 등장하면서 투자자들의 기대감이 커졌다”고 했다.

다만 WSJ은 ▷중국 내 경쟁 심화와 공급 과잉 ▷미국 통상 정책의 불확실성 등을 위험 요인으로 꼽았다. 또한 삼양식품의 주가가 ‘황금주 구간’(주당 100만원 이상)에 진입하면서 투자자들의 눈높이가 배당 확대 등 주주 친화 정책으로 이동할 수 있다는 점도 꼬집었다.

이처럼 전 세계적인 불닭 열풍으로 삼양식품의 실적 성장세도 가파르다. 불닭 브랜드의 글로벌 인기에 힘입어 삼양식품은 올 상반기 누적 매출이 처음으로 1조 원을 돌파했다. 2분기 매출은 전년 대비 30% 늘어난 5531억원, 영업이익은 34% 증가한 1201억원을 기록했다.

삼양식품은 급증하는 수요에 맞춰 생산력 확대에도 속도를 내고 있다. 지난 6월 가동에 들어간 밀양 2공장의 6개 라인 중 3개 라인이 돌아가고 있으며 연말까지 전 라인을 가동하며 생산능력을 끌어올리는 것이 목표다. 풀가동 시 연간 8억3000만개를 추가 생산할 수 있다.

글로벌 시장에서의 성장세도 도드라진다. 삼양식품 중국 법인인 삼양식품상해유한공사는 현지 맞춤형 신제품과 판매처 확대로 2분기 매출이 전년 대비 30% 증가한 6억 5000만 위안(약 1270억원)을 기록했다. 2027년부터는 중국 현지 공장도 가동해 생산과 소비를 현지화할 예정이다.

미국 시장에서도 빠르게 성장 중이다. 이 기간 미국 법인 삼양아메리카는 매출이 32% 늘어난 9400만 달러(약 1300억원)를 달성했다. 아울러 삼양식품은 하반기 한국산 제품에 대한 미국 관세 영향을 최소화하기 위해 가격 인상을 검토 중이다. 가격 인상 폭에 따라 매출 성장세가 예상된다.

박상준 키움증권 연구원도 “하반기 삼양식품의 분기별 영업이익은 관세 부담과 고정비 증가 부담에도 불구하고 밀양 2공장 가동률 상승과 가격 인상 등에 힘입어 완만한 성장세를 지속할 것”이라고 내다봤다.