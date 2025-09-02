9월 5일 오후 2시 구청 대강당에서 400여 명 모시고 행사 개최 예정 ‘당신이 광진의 영웅입니다’라는 주제 아래, 사회복지 유공자 표창과 축하 공연 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 사회복지의 날을 맞아 오는 9월 5일 오후 2시 구청 대강당에서 ‘제26회 사회복지의 날 기념식’을 개최한다.

‘사회복지의 날’은 매년 9월 7일 사회복지의 소중한 가치를 되새기고 종사자들의 노고를 격려하기 위해 지정된 법정기념일이다.

올해로 26회를 맞이하는 이번 기념식은 ‘당신이 광진의 영웅입니다’라는 주제 아래 사회복지종사자와 지역사회보장협의체 위원 등 약 400여 명이 모여 서로의 노고에 박수를 보내는 자리로 마련된다.

광진구는 사회복지 분야 곳곳에서 헌신하고 있는 사회복지 유공자에게 표창을 수여하고 현장의 이야기를 담은 영상과 축하 공연을 통해 사회복지의 가치를 구민과 함께 나누는 뜻깊은 시간을 준비했다

지역사회를 위한 따뜻한 손길과 헌신은 어려움에 처한 이웃이 희망을 발견할 수 있도록 했으며, 이를 통해 서로 돕고 함께 성장하는 복지공동체로서의 역할을 굳건히 다져왔다.

이번 기념식은 이러한 노력과 헌신을 돌아보고 앞으로의 복지공동체로서의 연대를 더욱 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다.

또 광진구는 사회복지종사자들을 위한 특별한 재충전의 시간을 준비했다. 오는 9월 10일 오후 4시, NC이스트폴 메가박스에서 열리는 ‘힐링시네마’는 광진복지재단의 후원으로 진행되며, 사회 곳곳에서 헌신해온 종사자들에게 재충전의 시간을 선사한다.

김경호 광진구청장은 “사회복지의 날은 우리 곁에서 가장 가까이 어려운 이웃을 보듬어 주시는 사회복지인들의 헌신을 기억하는 날”이라며 “이번 행사가 위로와 격려의 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

이어 “어려운 이웃을 위해 최일선에서 헌신하시는 모든 사회복지 관계자분들께 깊이 감사드리며 더 나은 환경에서 자긍심을 가지고 일할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.