7월까지 매출 1000억…전년보다 2배 늘어 “기미·잡티 등 색소침착 고민 해결 차별화”

대웅제약의 피부화장품 브랜드 ‘이지듀(Easydew)’의 성장세가 빨라졌다.

2일 이 회사에 따르면, 7월까지 이지듀 누적매출 1000억원을 달성, 지난해 연매출을 넘어섰다. 전년 동기 대비 200% 성장한 셈이다.

이지듀는 인체적용시험을 통해 제품의 효능을 입증받았다. 소비자 관점에서 빠르게 실행하고 지속적으로 제품을 개선하는 전략을 통해 차별화된 경쟁력을 갖췄다. 회사 측은 ‘고객에 대한 집착’을 핵심 가치로 둔 브랜드문화가 자리잡고 있다고 했다.

이지듀의 경쟁력은 대웅제약이 개발한 국내 1호 바이오신약 ‘DW-EGF(고활성 상피세포성장인자)’에서 나온다고 한다. DW-EGF는 강력한 피부재생 효과를 기반으로 더마코스메틱 시장에서 주목받는다. DW-EGF는 인체 EGF와 동일한 53개의 아미노산으로만 이뤄져 있다. 체내 EGF와 100% 동일한 구조다.

대웅 측은 “올 상반기 롯데홈쇼핑 1위 뷰티 브랜드로 선정되며 강력한 브랜드파워를 입증했다. 직영 온라인몰을 통한 신규고객 확보와 높은 재구매율로 매출 확대를 견인했다”며 “기미·잡티 등 색소침착 고민 해결을 내세우며 소비자들의 호평을 받았다”고 설명했다.

시장조사기관 엠브레인에 따르면, 올해 기미·잡티 화장품 브랜드지수 조사에서 ‘재구매율 1위’를 기록하며 충성고객층을 확보했다.

대표 제품으로는 ‘기미앰플(DW-EGF 멜라토닝 원데이 앰플)’로, DW-EGF와 미백 기능성 성분을 담아 기미·잡티 고민을 해결해준다. 임상시험으로 입증된 기미앰플은 미백효과와 피부톤 개선 기능을 바탕으로 시장점유율을 높여가고 있다.

또 기미커버 이상으로 기미개선이라는 차별성을 내세운 ‘기미쿠션’도 출시 이후 누적 400억원 이상 판매됐다. 인체적용시험에서 하루 사용만으로 기미 수와 기미 면적이 각각 32%, 42% 감소하는 결과를 보였다.

회사 관계자는 “DW-EGF의 효능을 바탕으로 더 많은 소비자들이 피부고민을 해결할 수 있도록 다양한 해결책을 제시할 계획”이라 했다.