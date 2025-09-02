파리바게뜨, 넷플릭스 ‘케데헌’ 공식 협업 K-푸드 스타일 반영…9일까지 사전 예약

[헤럴드경제=강승연 기자] 파리바게뜨는 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·이하 케데헌)’와 공식 협업한다고 2일 밝혔다.

파리바게뜨는 케데헌의 세계관을 K-베이커리에 접목한 다양한 컬래버 제품들을 선보인다.

오는 12일에 먼저 출시하는 제품은 케데헌 속 보이그룹 ‘사자보이즈’의 노래 ‘소다팝’ 무대를 표현한 ‘소다팝 케이크’, 걸그룹 ‘헌트릭스’를 모티브로 한 ‘골든 버터번’ 등이다.

호랑이 캐릭터 ‘더피’의 메시지 카드가 동봉된 ‘치즈가 부드러운 시간’, 호랑이와 곶감 이야기를 담은 ‘파바 곶감파운드’, 오메기빵을 연상시키는 ‘제주쑥 오메기빵’도 준비했다.

이 가운데 소다팝 케이크와 파바 곶감파운드는 2일부터 9일까지 파바앱, 해피오더앱에서 사전 예약을 진행한다.

파리바게뜨는 헌트릭스를 모티브로 한 케이크와 더피를 입체적으로 구현한 케이크도 준비 중이다.

케데헌 간식빵도 선보인다. ‘골든 소보루번’, ‘행운의 단팥빵’ 등을 오는 17일 출시한다. 케데헌 띠부씰이 포함된 ‘촉촉한 골든 바나나 케익’, ‘파바 쑥떡쿠키’ 등은 24일 선보인다.

이밖에도 파리바게뜨는 광화문1945, 양재본점, 판교 랩오브파리바게뜨, 인천공항 랜드마크, 카페신사, 제주 동화마을 등 주요 직영 매장 전면을 케데헌 캐릭터와 컬래버 제품 이미지로 랩핑할 예정이다.

파리바게뜨 관계자는 “케데헌의 매력과 세계관, K-팝의 파급력을 담은 다양한 제품을 지속적으로 선보여 고객들에게 다채로운 즐거움을 전할 것”이라고 말했다.