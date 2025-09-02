동대문구 3개 대학 제5회 연합체육대회 개최... 9월 12일까지 축구, 농구, E-스포츠 등 경기 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 1일 서울시립대 100주년기념관 국제회의장에서 ‘2025 트로이카 역동전’ 출정식을 열고 제5회 지역 내 3개 대학 연합체육대회의 막을 성대히 올렸다고 밝혔다.

‘트로이카 역동전’은 동대문구 내 대학인 서울시립대, 경희대, 한국외국어대 학생들이 참여하는 연합체육대회로 청년들의 젊음과 열정이 어우러진 축제다.

대회는 9월 1일 출정식을 시작으로 ▲9월 2일 남자 축구 예선 ▲9월 3일 여자 축구 예선 ▲9월 4일 농구 예선 ▲9월 6일 E-스포츠 예선이 진행된다. 이후 9월 12일 여자 축구 및 남자 축구 결승전과 함께 폐막식을 끝으로 마무리한다.

올해로 5회째를 맞은 ‘트로이카 역동전’은 지역 대학 간 교류와 협력을 증진, 아마추어 체육 활성화를 도모하는 청년 체육 사업으로 자리매김해왔다.

유관오 동대문구체육회장은 “청년들이 스포츠를 통해 교류하고 협력하는 기회를 갖게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로 트로이카 역동전이 대표적인 청년 지역 축제로 발전하길 바란다”고 말했다.

이필형 동대문구청장은 축사에서 “트로이카 역동전은 단순한 대학 체육대회를 넘어 청년 정책 실현과 지역 대학 간 협력·상생의 상징”이라며 “동대문구는 청년들의 꿈과 열정을 응원하며, 청년이 살기 좋은 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.