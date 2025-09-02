윤재관 수석대변인 “추경호의 권세 추풍낙엽” “특검, 사법처리 속도를…내란동조자 수사도”

[헤럴드경제=강문규 기자] 조국혁신당은 2일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 ‘계엄 해제 방해 의혹’과 관련해 추경호 국민의힘 의원의 서울·대구 자택과 지역구 사무실, 의원실 등을 압수수색한 것에 대해 “내란 성공 위해 국회의원 빼돌린 추경호는 의원직 자진반납 후 법의 심판을 받아야 한다”고 주장했다.

윤재관 혁신당 수석대변인은 이날 논평을 통해 추 의원에 대한 특검의 강제수사와 관련해 “경제부총리, 여당 원내대표 등 윤석열에 빌붙어 누린 권세가 추풍낙엽처럼 떨어지는 것은 지극히 당연한 순리”라며 이같이 밝혔다.

윤 수석대변인은 “의원이란 호칭을 일부러 붙이지 않겠다. 자격이 없다”면서 “국회의원이 국민을 지켜야 할 절체절명의 시간에 자신은 물론 동료 의원들까지 국회와 국민을 배신하게 만든 자이기 때문이다”고 했다.

그러면서 “추경호 씨는 당시 국민의힘 의원 108명 중 무려 90명을 계엄해제표결에 참여를 못하도록 방해했다”며 “비상계엄 선포 직후 의총 장소를 ‘국회→당사→국회→당사’ 순으로 세 차례 변경하는 수법을 사용했다. 참으로 추잡했다”고 말했다.

윤 수석대변인은 “더욱이 지난해 12월 1일과 계엄 당일인 12월 3일 윤석열과 두 차례 통화한 기록이 드러난 뒤 추 씨가 밝힌 통화내용이 참 가관”이라며 “추 씨는 ‘윤 전 대통령이 비상계엄을 미리 얘기하지 못해 미안하다고 말하면서 짧게 통화가 끝났고, 계엄 해제안 표결과 관련한 이야기는 없었다’고 주장했다. 자신의 혐의를 전면 부인하기 위해 내란의 밤에 인간적 미안함을 윤석열과 나눌만큼 평온했다고 한다. 국민은 목숨을 걸고 내란에 맞서고 있는 시간이었는데 말이다”고 했다.

이어 “계엄이 해제되지 않았으면, 빌붙어서 떵떵거리면서 국민들 피 빨아먹었을 저 입에서 이런 말을 할 자유를 하루빨리 박탈해야 한다”며 “경제 사령탑으로 나라 경제를 혼미하게 만들더니 내란에 동조하면서 국가를 만신창이로 몰아간 추 씨는 내란의 밤처럼 국회를 어서 버리기 바란다”고 전했다.

그는 추 의원을 향해 “의원직을 스스로 반납하고 단죄의 심판대에 올라야 한다”며 “이제와서 국회를 가장 안전한 도피처로 삼는 최악의 추잡한 국회의원으로 기록되지 않기 바란다. 특검은 추 씨에 대한 사법처리에 속도를 더 내야 할 것”이라고 덧붙였다.

윤 수석대변인은 아울러 “윤석열 체포방해를 위해 한남동 관저로 달려간 의원 등 국민의힘 내란동조자 50명에 대한 수사 역시 성과를 내주기 바란다”며 “조국혁신당이 제시한 증거만으로도 즉각 수사 필요성은 차고 넘친다. 특검의 건투를 빈다”고도 했다.