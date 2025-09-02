[헤럴드경제=김아린 기자] 더불어민주당이 추진하는 ‘내란특별재판부’ 설치 법안에 대해 윤석열 전 대통령 측에서 헌법소원 제기 검토에 착수했다.

윤 전 대통령의 변호를 맡고 있는 유정화 변호사는 2일 헤럴드경제에 “‘내란’ 사건만 전담하는 특별재판부를 세우겠다는 것은 헌법 제103조가 규정한 ‘법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다’는 대원칙에 정면으로 위배된다”며 “(변호인단에서) 헌법소원 제기를 논의 중”이라고 밝혔다.

유 변호사는 “(민주당 법안은) 내란특별재판부 설치를 통해 독립된 법관이 아니라 정치권의 입맛에 맞게 구성된 ‘특별법관’에게 재판을 맡긴다는 의도가 다분하다”며 “이는 사법부의 독립을 짓밟고 사법부를 길들여 정적을 몰아내기 위한 정치보복의 도구로 삼겠다는 뜻”이라고 비판했다.

유 변호사는 “민주당의 논리는 결국 ‘민주당의 마음에 들지 않는 판사, 민주당이 불편한 사법부는 다 내란 세력’이라는 것과 다르지 않다”며 “과거 어느 정권도 이렇게 노골적으로 법원을 정치도구화 하려 한적 없다”고 주장했다. 이어 “이런 법안이 통과된다면 대한민국은 헌정국가가 아닌 정치재판국가로 전락하는 것”이며 “국민은 공정한 재판을 받을 권리를 보장받을 수 없게 된다”고 덧붙였다.

민주당 법사위원들은 지난 달 28일 한덕수 전 총리의 구속영장 기각에 반발하며 내란재판특별부를 신속하게 설치하기로 결의했다. 김용민 민주당 법사위 간사는 브리핑열고 ‘내란재판특별부 신속 설치 결의’를 발표하면서 “한 전 총리에 대한 구속영장을 기각한 법원을 도저히 이해할 수 없다. 법원이 내란재판에 대해 매우 소극적으로 대응하는 경향이 강화된 것으로 보인다”고 말했다.

박찬대 민주당 의원이 지난 7월 대표발의한 ‘12·3 비상계엄의 후속 조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안’은 내란 사건 관련 1·2심 재판을 전담할 특별재판부와 특별영장판사를 두는 내용을 골자로 한다. 여권 의원 115명이 공동발의에 이름을 올렸다. 민주당은 오는 4일 국회 법제사법위원회에서 이 법안을 상정해 처리하기로 했다.

민주당 내부에서도 ‘신중론’이 제기된다. 민주당 관계자는 “윤 전 대통령 측에서 헌법 소원을 하면 재판이 늘어지게 되고 그러다 만약 헌재가 위헌 결정하면 대형 악재”라면서 우려를 표했다.

천대엽 법원행정처장은 1일 내란특별재판부 설치에 대해 “사법부 독립에 대한 침해 소지가 있다”며 반대 의견을 밝혔다. 천 처장은 민주당 안대로 내란 사건을 전담할 특별재판부를 별도로 설치하게 된다면 “사법의 독립성, 재판의 객관성·공정성에 시비를 불러일으킬 여지가 있다”며 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 천하람 개혁신당 의원 질의에 답하며 이 같이 말했다.