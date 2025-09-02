- 경북 포항서 숲경영체험림 운영과 송이·표고버섯 재배…연간 1억원 이상의 매출 독림가

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 ‘이달의 임업인’으로 경상북도 포항시에서 숲경영체험림을 운영하면서, 송이·표고버섯 등을 재배하는 숲뜰애 백규흠(56세) 대표를 선정했다고 2일 밝혔다.

백 대표는 대학을 졸업하고 정보통신 사업에 종사하다 지난 1995년 고향으로 돌아와 아버지가 가꾸던 숲을 이어받았다. 처음에는 송이 채취로 시작해 점차 다른 품목으로도 시선을 돌려 현재는 산림복합경영을 통해 연간 300킬로그램(kg)의 송이버섯과 2톤의 표고버섯, 그리고 꽃송이버섯 등 5품목의 임산물을 생산해 연간 1억 원이 넘는 매출을 올리고 있다.

또 임업 전문성을 높이기 위해 버섯산업기사 등 10여 종의 전문 자격을 취득하는 등 끊임없이 노력해 지난 2003년에는 임업후계자, 지난 2022년에는 독림가로 선정됐다. 이러한 전문적인 역량을 바탕으로 백 대표는 직접 생산한 표고버섯을 활용한 식품용 소스를 개발하는 등 임산물 가공 분야까지 사업을 확대하고 있으며, 앞으로는 스마트팜을 활용한 버섯 재배로 생산성을 더욱 높일 계획이다.

백 대표가 운영하는 숲뜰애는 전국에서 두 번째이자 경상북도 최초의 숲경영체험림이기도 하다. 이곳에서는 송이·표고버섯 등 임산물 채취, 목공예, 숲해설 등 다채로운 교육·체험프로그램을 운영하고 있다. 백 대표는 숲뜰애를 통해 미래세대에게 숲의 소중함을 알리는 한편, 산림복합경영의 성공 사례를 제시하며 산림경영의 밝은 미래를 전하고 있다.

박은식 산림청 산림산업정책국장은 “숲은 임산물 외에도 여러 가지 서비스를 제공하는 귀중한 자원이다”며, “임업인들이 숲을 건강하게 유지하며 다양하고 창의적인 방식으로 소득을 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.