자체 수립 AI 거버넌스 원칙 기반 AI 서비스 위험·기회 요인 분석 이중 검증 체계 구축...통합 관리

SK텔레콤은 자사 인공지능(AI) 서비스의 신뢰성과 안전성을 체계적으로 관리하기 위한 사내 ‘AI 거버넌스 포털’을 공식 오픈했다고 2일 밝혔다.

AI 거버넌스 포털은 SKT가 자체 수립한 AI 거버넌스 원칙 ‘T.H.E. AI’를 기준으로 AI 기술의 신뢰성과 안전성을 강화하는 데 중추적인 역할을 할 예정이다. T.H.E. AI는 ▷통신기술 기반의 연결과 신뢰를 의미하는 ‘by Telco(바이 텔코)’ ▷사람을 위한 다양성과 포용, 인류의 복지 증진을 목표로 하는 ‘for Humanity(포 휴머니티)’ ▷윤리적 가치 중심의 결정 투명성과 윤리적 책임성을 강조하는 ‘with Ethics(위드 에틱스)’의 약자다.

이번에 오픈한 AI 거버넌스 포털의 핵심 기능은 AI 서비스의 위험 및 기회 요인에 대한 분석과 그 결과를 제공하는 것이다. 위험 및 기회 요인에 대한 분석은 사업팀의 자가진단 영역과 AI 거버넌스팀, 레드팀(Red Team)의 검토·심의 영역으로 이원화된 프로세스로 구성된다.

먼저 사업팀은 T.H.E. AI의 준수·발전 원칙을 기준으로 위험 및 기회 평가를 시행한다. T.H.E. AI 준수 여부 검증을 위해 개발된 ▷신뢰성 ▷다양성과 포용 ▷결정 투명성 ▷윤리적 책임성 등 4개 영역 60여개 체크리스트를 통해 자가진단을 수행한다.

이후 사내 기술, 서비스, 거버넌스 등 다양한 영역의 전문가로 구성된 레드팀과 AI 거버넌스팀의 2차 진단·평가가 진행된다. 2차 진단은 서비스의 기술적 결함 및 위험 요인과 함께 저작권, 답변의 편향성, 거버넌스 영역 등 깊이 있는 피드백이 제공된다. 특히 레드팀은 사업팀의 자가진단 결과를 바탕으로 AI 서비스의 취약점을 분석하고 잠재적 위험에 대한 개선조치까지 요구하는 등 엄격한 평가를 진행한다.

진단·평가는 일회성에 그치지 않고, 서비스의 생애주기 전반에 걸쳐 지속적으로 진행된다. 정재헌 SKT 최고거버넌스책임자(CGO·사장)는 “AI 거버넌스 포털 오픈을 통해 AI 기술의 신뢰와 안전성을 높여 국가대표 AI 기업의 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다. 권제인 기자