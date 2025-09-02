프리미엄 주방가전기업 쿠첸은 전속 모델인 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 출연한 ‘123 밥솥’ TV 광고 본편(사진)을 공개했다고 2일 밝혔다.

쿠첸은 본편 TV 광고를 통해 국내 최고 온도(123도)를 탑재한 신제품 쿠첸 123 밥솥의 특장점을 세계 최정상에 섰던 김연아의 카리스마와 함께 강조했다. 영상은 김연아가 쿠첸 123 밥솥 엘리베이터에 탑승해 탑 끝까지 올라가는 장면으로 시작한다. 꼭대기 층에 도착한 김연아가 123도에서 완성되는 잡곡 밥맛을 즐기는 모습으로 카무트, 파로, 검은콩 등 각종 잡곡을 빠르게 익히는 밥솥의 특징을 담았다. 이어 ‘123도에 올라야 보이는 밥맛이 있다’는 내레이션으로 신제품이 밥맛의 최고점을 구현한다는 메시지를 전달한다.

쿠첸이 지난 7월 출시한 123 밥솥은 2.2 초고압으로 취사 온도를 123도까지 높인 제품이다. 업계 최고 압력과 온도로 기존 2.1 기압 밥솥 대비 잡곡밥은 혼합잡곡 쾌속 메뉴(콩 미포함) 기준 취사 시간이 27분에서 19분으로 단축됐다. 백미밥 또한 백미쾌속 기준으로 10분 만에 완성된다.

식감도 서리태 기준 기존보다 42%, 귀리는 36%, 현미는 7% 개선됐다. 여기에 저속노화를 돕는 건강 잡곡과 쌀 품종별 알고리즘으로 최상의 밥맛을 느낄 수 있다.

쿠첸은 신제품 출시를 기념, 김연아와 함께한 123 밥솥 TV CF를 론칭편·본편·저속노화편, 총 3편으로 구성해 차례대로 공개하고 있다. 지난달 론칭편에 이어 지난 1알부터 공개된 본편은 지상파, 케이블 TV를 비롯해 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 쿠첸 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에서도 만나볼 수 있다. 김광우 기자