톈안문 망루에 시진핑, 左김정은·右푸틴 전승절 80주년 맞아 ‘反서방’ 세력 과시 열병식서 美본토 사정권 첨단무기 퍼레이드 ‘트럼프 혼란’속 美주도 세계질서 재편 시도 “반미로 뭉쳤으나 공통목표 부족” 분석도

중국 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리 기념일’(전승절) 80주년 열병식이 하루 앞으로 다가왔다. 톈안먼 망루 위에 시진핑 중국 국가주석을 중심으로 왼쪽에 김정은 북한 국무위원장과 오른쪽에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 설 예정이다. 북한·중국·러시아 3국 정상이 함께 모이는 것은 66년 만이다. 국제사회에서는 이들 정상이 연출할 연대전선이 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 한·미·일 삼각연대에 맞서 ‘신(新)냉전’ 구도로 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

▶중국 전승절·열병식는 어떤 행사?=중국 전승절은 1945년 9월 3일 일본의 항복을 기념하는 날로, 중일전쟁(1937~1945) 승리와 동시에 제2차 세계대전 승리를 상징하는 기념일이다. 중국은 서구의 ‘유럽전승기념일(Victory in Europe Day)’과 달리, 아시아 태평양 전쟁의 특성을 반영해 일본과의 항전에 대한 승리를 특별하게 기리고 있다는 설명이다. 항일전승, 반제국주의, 중국의 국력과 위상 과시 등 국제정치적 행사로서 의미가 부각된다.

전승절을 맞아 매년 대규모 열병식이 열리는 것은 아니다. 그러다보니 이번 80주년 열병식 행사에 국제적 관심이 더 크게 모이고 있다. 장병들의 일사불란한 행진 속 진행되는 열병식은 그 자체로 체제 선전의 무대이자 한 국가의 군사력을 과시하는 일종의 ‘쇼케이스’ 무대이기 때문이다.

지난 2012년 말 집권한 시진핑 국가주석은 2015년에 전승절 70주년을 기념해 열병식을 개최했다. 국경절이 아닌 전승절(9월 3일) 기념 열병식은 이때가 처음으로 당시 박근혜 전 대통령이 참관했다. 총 1만2000여명의 대규모 인원에는 항일전쟁에 참전했던 국민당·공산당 퇴역군인들까지 포함됐다.

2017년에는 건군 90주년 기념 열병식이 네이멍구 주르허 훈련기지에서 열려 전자전을 담당하는 전략지원부대가 처음 등장했다. 2018년 4월에는 하이난 인근 남중국해에서 중국 역사상 최대 규모의 해군 열병식이 열려 중국 최초의 항공모함인 랴오닝호와 최신 핵잠수함인 093형과 094형을 선보였다.

가장 최근에 열린 2019년 열병식 또한 역대 최대 규모로 진행됐다. 올해 행사는 2015년에 이어 국경절이 아닌 전승절에 열리는 두 번째 열병식이다.

올해 열병식에는 푸틴 대통령과 김 국무위원장을 비롯해 마수드 페제시키안 이란 대통령, 민 아웅 흘라잉 미얀마 최고사령관(대통령 대행), 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕, 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 통룬 시술리트 라오스 국가주석 등 26개국 정상이 참석할 예정인 것으로 알려졌다. 한국에서는 의전 서열 2위인 우원식 국회의장이 참석한다.

중국 관영 영자지인 글로벌타임스는 1일(현지시간) 톈안문 광장의 설치 공사가 거의 마무리됐다며 ‘단결은 힘이다’를 주제로 행사가 진행될 예정이라고 보도했다. 광장의 전망대는 한자 ‘众’ 모양으로, ‘많은 사람들’을 상징할 예정이다. 중앙 축을 따라 뻗어 있는 붉은 카펫은 만리장성 모양의 전망대로 이어지고, ‘베이징 백비둘기’를 본뜬 7마리의 평화 비둘기 모형도 배치될 예정이다. 행사 당일 5만명 이상의 인파가 몰릴 것을 대비하고 있다고 한다.

▶둥펑-26보다 한단계 진보한 둥펑-26D 등 첨단 무기 공개=중국은 열병식에서 미국 본토까지 사정권으로 하는 둥펑(DF) 계열 미사일들을 대거 공개하며 군사적 역량을 과시할 예정인 것으로 알려졌다.

외신들에 따르면 중국은 ‘괌 킬러’로 불리는 중거리 탄도미사일(IRBM) 둥펑-26의 개량형인 둥펑-26D를 처음 선보일 것으로 전망된다. 둥펑-26은 2015년 열병식에서 처음 공개 후 2016년 실전 배치됐으며 둥펑-26D는 이보다 정확도 등을 한층 더 업그레이드했다는 평가다.

둥펑-26D의 최대 사거리는 5000km 정도로 ‘제2 도련선’인 괌까지 도달 가능하며 주일 미군기지나 필리핀해를 타격하는 데도 쓰일 수 있다는 관측이 나온다.

미 외교안보 전문지 ‘내셔널인터레스트’는 최근 둥펑-26D가 인도·태평양의 세력균형을 기울어지게 했다는 평가를 내놓은 바 있다. 둥펑-26D는 인도·태평양에서 미국의 패권에 맞서는 무기로, 비대칭 전쟁을 추구하는 중국의 전략적 전환을 보여준다는 것이다. 내셔널인터레스트는 둥펑-26D는 미군의 군사력 투사에 심각한 도전과제이며, 이에 따라 남중국해·동중국해·대만해협 등 분쟁해역에서의 미 해군·공군 전략을 수정해야 할 수도 있다고 우려했다.

이번 열병식에는 중·단거리 탄도미사일 둥펑-17도 선보일 예정이다. 이 탄도미사일은 주한미군 사드(고고도 미사일 방어체계)와 일본의 SM-3 요격 시스템을 무력화할 가능성이 있다고 평가된다. 또한 대륙간탄도미사일(ICBM) 둥펑-41도 등장할 것으로 보인다.

2019년 열병식 때 첫선을 보인 둥펑-41은 사거리가 최대 1만4000㎞에 이르러 미국 수도 워싱턴을 포함해 지구상 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가가 나온다. 또 공격 목표 오차범위가 100ｍ에 불과하고 최대 10개의 핵탄두를 탑재할 수 있는 것으로 알려져 있다.

▶‘북·중·러’ vs ‘한·미·일’ 대결구도…국제정세 격변 예고=시 주석과 김정은 국무위원장, 푸틴 대통령이 한자리에서 만나는 역사적 장면은 도널드 트럼프 미국 대통령이 강력하게 구축하고 있는 미국 패권 중심 국제질서에 반대하는 세력들간 연대 규합으로 읽힐 수 있다. 북한과 중국, 러시아(옛 소련 포함) 지도자가 한자리에 모이는 것도 66년 만에 처음으로 의미가 크다는 분석이다.

특히 이번 열병식에선 서방 주요국 정상이 한 명도 참석하지 않는다는 점이 이목을 끈다. 이번 열병식을 통해 중국이 구축하려는 역학관계가 고스란히 드러났다는 평가다. 최근 AP통신은 서방 주요국 정상이 빠져 있는 점을 언급하며 “눈에 띄는 불참자들의 존재는 중국의 영향력 확대 시도와 야망을 보여준다”고 분석했다. 주중 미국대사도 열병식에 참석하지 않는다. 미국의 우방인 일본은 이번 열병식 행사의 반일 색채를 우려하여 다른 국가들에까지 여러 경로로 참석 보류를 요청한 것으로 알려졌다.

미국과 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국은 이번 열병식을 통해 반서방 세력 ‘좌장’으로서의 파워를 전세계에 과시하려는 것으로 보인다. 시 주석은 트럼프 대통령의 무역정책 등에 적극적으로 맞서면서 동남아시아와 중앙아시아, 남미 등을 아우르는 이른바 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭) 우군 확보에도 한창이다.

이 같은 기류는 상하이협력기구(SCO) 정상회의 연설에서도 포착됐다. 시 주석과 푸틴 대통령은 지난 1일 국제 정세가 혼란한 이유로 ‘괴롭힘 행위’를 거론하며 미국을 우회 비판했다.

일각에서는 김 위원장의 방중이 향후 북미정상회담 개최 여부에 대한 관심이 커지는 분위기를 이용하려는 포석이란 분석이 제기된다. 트럼프 대통령은 최근 한미정상회담에서 북한과 대화 의지를 밝힌 바 있다. 김 위원장이 향후 북미대화 국면에서 유리한 고지를 점하고자 전승절 참석을 택했다는 것이다.

중국의 패권 야망은 최근 제2차 세계대전과 중일전쟁을 새롭게 해석하려는 움직임에서도 드러난다.

중국이 이번 열병식을 통해 ‘공산당의 승리’를 강조할 예정인데, 이는 중일전쟁에 대한 ‘새 역사쓰기’ 작업으로 평가된다. 10년 전 전승절 열병식에서 국공합작으로 ‘중국과 대만이 일제 침략에 맞서 함께 싸웠다’는 점을 부각했던 것과 딴판이다. ‘공산당의 승리’를 강조하는 것은 대만과 남중국해 등에 대한 영유권 주장을 강화하려는 포석으로 읽힌다. 동시에 중국의 과거·현재·미래를 잇는 ‘초강대국’으로서 새로운 서사를 써내려갈 의중이란 평가다.

최근 시 주석의 발언 역시 이를 뒷받침한다. 지난 5월 러시아의 제2차 세계대전 승리 기념 열병식 참석차 러시아를 방문한 시 주석은 푸틴 대통령과의 정상회담에서 “중국공산당의 강력한 지도 아래 중국 국민은 용감히 싸워 항일전쟁에서 위대한 승리를 거뒀다”고 강조했다.

1일 워싱턴포스트(WP)는 중국 정부가 2차대전 당시 미국의 원조를 축소하고 소련의 역할을 강조하는 담론을 확산시키고 있다고 보도했다. 이 과정에서 미국은 ‘자국 이익만 추구하는 세력’으로 묘사된다. 친정부 성향의 홍색문화연구원도 “미국의 원조가 없었더라도 중국은 일본에 승리할 수 있었을 것”이라고 강조했다. 국제위기그룹 윌리엄 양 선임분석가는 “중국은 이번 기념식을 통해 스스로를 정의와 승리, 세계질서를 수호하는 강대국으로 자리매김하려 한다”고 분석했다.

그러나 존스홉킨스대 국제관계대학원 칼라 프리먼 소장은 “참석국들은 미국에 대한 불만으로는 연대했지만 공통의 목적은 부족하다”며 “각국은 저마다의 의제를 갖고 있다”고 지적했다.

김지헌·정목희 기자