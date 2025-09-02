‘안전이음 프로젝트’ 가동…배달라이더 시작으로 택배·감정노동자까지 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 프리랜서·플랫폼 노동자 등 취약 노동자의 안전을 지키기 위한 ‘안전이음 프로젝트’가 본격 가동됐다. 노사발전재단은 근로자이음센터를 거점으로 9월부터 12월까지 산업안전 교육, 건강 상담, 캠페인 등을 잇달아 추진한다고 2일 밝혔다.

첫 행사는 이날 서울 종로구 전태일기념관에서 열린 ‘배달라이더와 안전을 잇다’ 프로그램으로, 배달라이더 20여명이 참여했다. 참가자들은 보호 장비 착용, 도로 교통사고 예방을 위한 산업안전 교육을 받고, 스트레스·피로도 등 건강 상태에 대한 전문가 상담도 받았다. 재단은 이어 9월 한 달간 약 100명의 배달라이더를 대상으로 릴레이 교육을 진행하고, ‘배려 배달 캠페인(과속 NO! 안전 YES!)’도 병행할 계획이다.

근로자이음센터는 단순한 상담·교육 공간을 넘어 이동 노동자의 쉼터로 기능할 수 있도록 편의시설도 확충한다. 택배기사, 감정노동자 등 다양한 업종 종사자를 대상으로 한 맞춤형 안전 프로그램도 연내 순차적으로 기획해 추진할 예정이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “배달라이더를 시작으로 더 많은 노동자들이 안전하게 일할 수 있도록 지원을 확대하겠다”며 “현장의 목소리를 경청하고 안전의 중요성을 사회 전반에 확산시키는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.