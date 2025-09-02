단국대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원 5021명의 65%인 3262명을 선발(죽전캠퍼스 1683명·천안캠퍼스 1579명)한다.

올해 단국대 수시 모집의 가장 큰 변화는 첨단 분야 인재 양성을 위해 인공지능학과를 신설한 점이다. 인공지능학과의 경우 수시와 정시에서 총 42명을 뽑는다. 수시모집에서는 ▷기회균형선발전형 2명 ▷사회적배려대상자전형 2명 ▷지역균형선발전형 5명 ▷논술우수자전형 14명 ▷정시 수능 위주 일반학생전형(나군)에서 19명을 모집할 계획이다.

천안캠퍼스는 수시모집에서 지역메디바이오인재전형을 새로 도입했다. 의예과·치의예과·약학과에서 교과 성적 100%로 총 54명을 선발할 예정이다. 지원자격은 충남·충북·대전·세종 지역 고등학교에서 입학부터 졸업까지 모든 교육과정을 이수한 졸업(예정)자다. 수능최저학력 기준은 의예과(수학 포함 영역 합 4 이내), 치의예과는 합 5등급 이내, 약학과는 합 6등급 이내다.

이외에도 학생부 교과 성적 반영에서 학년별·교과별 가중치를 없앴다. 예능·체육을 제외한 전 모집 단위에서 국어·영어·수학·사회·과학을 반영한다. 단 예능·체육 계열의 경우 국어·영어·사회만 반영한다. 학생부종합전형은 ▷DKU인재(서류형) 643명 ▷DKU인재(면접형) 269명 ▷SW인재 34명 ▷창업인재 15명 ▷ 기회균형선발 142명 등 9개 전형에서 총 1502명을 선발한다. 학생부교과전형은 지역균형선발(죽전) 252명, 학생부교과우수자(천안) 519명으로 총 771명을 선발한다. 학생부 교과를 100% 반영(체육교육과 제외)하며 수능 최저학력기준을 적용한다.

지역균형선발(죽전캠퍼스)의 경우 국내 고교 졸업(예정)자로 3개 학기 이상을 이수하고 고교장의 추천을 받아야 한다. 학교별 추천 인원 제한은 없지만 고교 유형 제한은 있다. 학생부교과우수자(천안캠퍼스)의 경우 인문·자연·체육 계열의 경우 국어·수학·영어·탐구에서 2개 영역 합 8 이내를 적용한다.

논술우수자는 죽전캠퍼스 288명·천안캠퍼스 11명을 모집한다. 김용재 기자