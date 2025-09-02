인하대학교는 2026학년도 수시모집에서 2613명을 선발한다. 수시모집에서 가장 많은 학생을 뽑는 유형은 학생부종합전형으로 총 1660명을 선발할 예정이다.

인하대는 2026학년도에도 첨단 분야 산업계 수요를 반영한 미래형 인재 양성을 위해 바이오식품공학과를 신설했다. 바이오시스템융합학부 내에 신설됐으며 수시모집에서 학생부종합 인하미래인재 면접형으로 13명, 농어촌학생 전형으로 2명을 선발한다.

인하대는 학생부종합전형을 대표하는 인하미래인재전형을 면접형과 서류형으로 분리해 학생을 선발할 계획이다. 인하미래인재 면접형은 단계별 전형으로 1단계에서 서류 종합평가 100%로 3.5배수(의예과 3배수)를 선별하고 2단계에서 1단계 성적 70%에 면접평가 30%를 합산해 최종합격자를 선발한다. 선발인원은 943명이다.

인하미래인재 서류형은 일괄합산 전형이고 서류 종합평가 100%로 243명의 학생을 선발한다. 고른기회·농어촌학생 등의 전형은 인하미래인재 서류형과 동일한 방식으로 뽑는다. 학생부종합전형은 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.

학생부교과전형인 지역균형전형의 모집인원은 413명이다. 소속 학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며 고등학교별 추천 인원의 제한은 없다. 학생부 교과성적 100%로 선발하며 수능최저학력기준을 적용한다.

수능최저학력기준은 인문계열은 국어·수학·영어·사회·과학탐구(1과목) 중 2개 영역 합계 6등급 이내다. 자연계열(의예과 외)은 국어·수학·영어·사회·과학탐구(1과목) 중 2개 영역 합 5등급 이내다. 의예과는 수능최저학력기준을 완화해 국어·수학·영어·과학탐구(2과목) 중 3개 영역 합계 4등급 이내다.

논술 전형인 논술우수자전형은 총 457명을 선발한다. 선논술 성적 70%와 학생부교과 30%를 합산한다. 의예과를 제외한 모든 모집 단위에서 수능최저학력기준을 적용하지 않는다. 김용재 기자