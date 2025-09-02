중앙대학교는 2026학년도 수시모집을 통해 2827명을 선발한다. 전형별로는 ▷학생부교과전형 503명 ▷학생부종합전형 1440명 ▷논술전형 484명 ▷실기전형 400명이다.

올해 중앙대학교 입학 전형에 눈에 띄는 점은 첨단학과 신설과 증원이 이뤄졌다는 점이다. 입학생 전원에게 4년 전액 장학금 혜택을 주는 20명 규모 지능형반도체공학과를 신설했으며 인공지능(AI)학과와 산업보안학과 입학 정원도 각각 16명, 10명 늘었다.

학생부종합전형에서는 ‘CAU융합형인재 의학부’에 면접과정을 새로 도입했다. CAU탐구형인재의 면접 대상자 선발 배수도 기존 2.5~3.5배수에서 3.5~5배수로 확대한다.

학생부종합전형으로는 ▷CAU융합형인재 ▷CAU탐구형인재 ▷CAU어울림 ▷기회균형이 있다. 이 중 CAU융합형인재 의학부와 탐구형인재는 서류 100%로 일정 배수를 선발한 후 면접을 실시하며 서류평가 성적 70%와 면접 점수 30%를 반영해 최종 합격자를 뽑는다. 이외 학생부종합전형은 모두 서류평가 100%로 선발한다.

서류평가는 학업 역량·진로 역량·공동체 역량의 3개 평가 요소를 기반으로 이뤄진다. 전형에 따라 면접 방법도 다르다. 융합형인재 의학부 면접은 학업 준비도와 학교생활 충실도를 각각 40%, 의사소통 능력 및 인성을 20% 반영하지만 탐구형인재는 학업 준비도 60%, 전공 적합성 30%, 의사소통 능력 및 인성 10%로 평가 요소와 반영 비율이 일부 다르다.

논술전형은 예년과 같이 논술고사 70%, 학생부 30%(교과 20%·비교과(출결) 10%)로 선발한다. 인문사회계열은 언어논술 3문항, 경영경제계열은 언어논술 2문항과 수리논술 1문항, 자연계열은 수리논술 4문항을 풀어야 한다.

실기전형은 실기형에서 326명, 특기형에서 74명을 모집한다. 실기형은 학생부와 실기고사를 반영하며 모집 단위별 반영 비율이 다르다. 공연영상창작학부에만 수능최저를 적용한다. 김용재 기자