고려대학교는 2026학년도 수시모집에서 2703명의 신입생을 선발한다. 전형별로는 ▷학생부교과전형 651명 ▷학생부종합전형 1647명 ▷논술전형 350명 ▷실기 위주 전형 55명이다.

올해 고려대 수시모집에서의 가장 큰 변화는 다문화전형 신설이다. 20명을 모집하는 다문화전형은 최저기준을 적용하지 않는다. 서류 100% 전형을 거친 뒤 성적(60%)과 면접(40%)을 합산·선발할 예정이다.

학생부위주전형은 수시모집에서 가장 비중이 크다. 학생부교과전형(학교추천전형)과 학생부종합전형(학업우수전형·계열적합전형·고른기회전형·다문화전형·재직자전형·사이버국방전형)으로 분류해 선발한다.

학생부교과전형(학교추천전형)은 학생부 성적 90%와 서류 10%를 합산한 뒤 수능최저학력기준을 적용해 합격자를 선발한다. 지난해(학생부 성적 80%, 서류 20%)보다 학생부 성적 반영비율이 확대됐다. 서류평가에서는 교과이수충실도와 공동체역량을 평가한다. 학생부종합전형은 수험생의 학생부를 종합적으로 평가해 선발할 계획이다. 수시모집 면접 평가는 모두 대면으로 이뤄진다.

학업우수전형은 100% 서류평가 기반이며 최저기준이 적용된다. 계열적합전형은 1단계에서 서류 100%로 5배수를 선발한 후 2단계에서 7분간의 제시문 기반 면접을 진행한다. 이후 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산해 선발한다. 단 의과대학 지원자는 다중 미니 면접(MMI 면접)을 실시한다.

고른기회전형과 재직자전형도 최저기준이 없다. 1단계에서는 서류 100% 종합평가로 3배수를 선발하고 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산한다. 제시문 기반 면접은 6분간 진행된다.

논술전형은 최저기준을 요구하며 국어·수학·영어·탐구 4개 영역 등급의 합이 8 이내고 한국사가 4등급 이내다. 학교폭력 조치사항이 전형에 반영된다. 실기 전형 가운데 디자인조형학부는 최저기준이 있다. 체육교육과는 최저기준이 없지만 학교폭력 해당자는 부적격 처리한다.

