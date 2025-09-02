경희대학교는 2026학년도 수시모집으로 2965명을 선발한다. 전형별로는 ▷학생부교과전형 615명 ▷학생부종합전형 1546명 ▷논술우수자전형 474명 ▷실기우수자전형 330명 등을 선발한다.

주요 변경 사항은 지역균형전형 지원자격 변화와 ‘네오르네상스전형’ 의약학계열 수능최저학력기준 반영 등이다. 특히 학교생활기록부 학교폭력사실 기재를 입시에 반영하기로 했다는 점이 눈에 띈다.

학생부교과전형(지역균형전형)은 ‘3개 학기 이상의 교과 성적이 있는 학생으로 학교장 추천을 받은 학생’을 대상으로 한다. 지난해까지 국내 고등학교 졸업예정자를 대상으로 선발했던 전형을 2024학년도 2월 졸업자부터 2026학년도 2월 졸업예정자까지 지원자격을 확대하고 추천인원 제한도 폐지했다.

학생부교과 전공자율선택제(무전공) 모집으로는 자율전공학부 49명, 자유전공학부 158명을 선발한다. 학과별 모집과 무전공 모집을 병행하고 국제캠퍼스 교과전형은 대부분 자유전공학부로 선발한다. 전공자율선택제(무전공) 모집은 교과종합평가에서 학업 역량만 평가한다.

학생부종합전형은 ▷네오르네상스전형 1068명 ▷기회균형전형 388명 ▷기회균형전형Ⅱ 90명으로 나눠 선발한다. 네오르네상스전형은 올해부터 의약학계열에 한해 수능최저학력기준(3개 영역 등급합 4이내·한국사 5이내)이 적용된다. 학생부종합전형 서류평가는 학교생활기록부만으로 평가한다.

논술우수자전형은 전년 대비 소폭 감소한 474명을 선발한다. 수능최저학력기준은 ‘인문·자연, 자율전공학부’는 2개 영역 등급의 합이 5이내다. ‘의약학계열’은 3개 영역 등급의 합이 4이내다. ‘체육계열’은 1개 영역 이상 3등급 이내다.

경희대는 경영학과와 회계학과를 경영회계계열로 통합했다. 2학년 학과 선택시 100% 자율선택하도록 변경했다. 기계공학과를 기계공학부로 개편해 2학년 전공선택시 기계공학전공·지능로봇공학전공·항공우주모빌리티전공 가운데 하나를 자율선택한다.

김용재 기자