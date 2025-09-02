[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]글로벌 대학으로 약진한 가천대(총장 이길여)가 2026학년도 수시모집 원서접수를 9일부터 13일 오후 6시까지 받는다. 가천대 2026학년도 모집인원은 총 4703명으로 수시에서 약 71%인 3374명을 선발한다. 나머지 1,329명은 정시에서 모집한다.

자유전공은 전년과 동일하게 지역균형전형으로 321명을 선발한다. 1단계는 학생부교과 100%(7배수), 2단계는 1단계 평가 50%와 면접평가 50%로 선발한다.

또한 기존 종합전형으로 운영되던 특성화고교 전형은 올해 교과전형으로 변경됐다. 학생부교과 성적 산출방식도 달라져 학생부우수자·농어촌·특성화고 전형은 교과별 가중치 없이 전 과목 이수단위를 균등 반영하며, 지역균형전형은 진로선택 60%와 일반선택 40%를 반영한다.

클라우드공학과는 가천대와 카카오엔터프라이즈가 협약을 통해 운영하는 채용조건형 계약학과로 클라우드컴퓨팅 분야 최초의 계약학과다. 학생들에게는 4년 등록금 전액을 장학금으로 지급한다. 입학정원은 30명이며, 수시에서 21명을 선발한다.

수시전형은 크게 논술전형, 학생부교과전형, 학생부종합전형으로 나뉜다.

논술전형은 논술고사 100%로 1009명을 모집한다. 올해도 학생부교과성적은 반영하지 않고 논술고사 성적만으로 선발한다. 논술고사의 문제는 인문계열 모집단위는 국어 9문항, 수학 6문항, 자연계열 모집단위는 국어 6문항, 수학 9문항으로 총 15문항을 문항당 10점 배점으로 출제한다. 의예과 논술은 수학 8문항으로 문항별 배점이 다르다. 시험시간은 동일하게 80분이다. 논술고사는 EBS수능연계교재를 활용하여 출제하기 때문에 평소 학교 교육과 대학수학능력시험을 성실하게 공부한 학생이라면 별도의 준비가 없어도 대비할 수 있다.

학생부교과전형은 ▷학생부교과 100%로 선발하는 학생부우수자전형과 농어촌(교과)전형 ▷1단계에서 학생부교과 100%, 2단계에서 1단계 평가 50%와 면접평가 50%로 선발하는 지역균형전형과 특성화고교전형이 있다.

학생부우수자전형은 441명을 선발하며 수능최저학력기준이 있다. 지역균형전형은 357명을 선발하며, 이 중 자유전공 모집인원은 321명이다. 학교장 추천 전형으로 1단계에서 학생부교과 100%(7배수), 2단계에서 1단계 평가 50%와 면접 50%로 선발하며 면접은 수능 이후에 실시된다. 특성화고교전형은 58명을 모집한다.

학생부종합전형은 ▷가천바람개비전형 ▷가천의약학전형 ▷기회균형전형 ▷농어촌(종합)전형 ▷교육기회균형전형 ▷특성화고졸재직자전형이 있다. 학생부종합전형의 인문계열, 자연계열 모집단위는 수능최저학력기준이 없으며 의예과, 한의예과, 약학과에 한하여 수능최저학력기준을 적용한다. 모든 종합전형은 1단계에서 서류 100%로 5배수를 선발한 뒤 2단계에서 1단계 평가 50%와 면접평가 50%를 반영한다. 다만, 특성화고졸 재직자전형은 서류 100%로 선발한다.

조기취업형계약학과 학생선발도 같이 진행된다. 가천대는 교육부 ‘조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업’ 선정으로 6년간 최대 약 72억원을 지원받는다. 모집학과는 ▷바이오의료기기학과 ▷게임·영상학과 ▷반도체·디스플레이학과 ▷반도체설계학과▷미래자동차학과로 총 260명을 선발한다.

이 학과들은 입학과 동시에 취업이 결정되며 총 4년과정으로 학사학위를 취득한다.

1학년에는 전액 국고장학금이 지원되고, 2학년부터는 학비의 50%를 취업한 기업에서 지원한다. 3학년부터는 취업한 기업에 출근하여 학업과 근무를 병행하며 기업맞춤형 집중교육과 현장실무능력을 키운다. 이 기간에는 취업한 기업과의 근로계약에 따라 보수도 받는다. 학업과 직장 근무를 병행해야 하는 점이 부담스러울 수는 있으나 취업확정, 효율적 시간관리, 장학혜택 등을 고려한다면 해당 분야에 관심 있는 학생들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.