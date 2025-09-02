[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 오는 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에 앞서 미국 뉴욕 타임스 스퀘어와 영국 런던 피카딜리 광장 등 글로벌 랜드마크에서 ‘AI 홈’ 가치를 담은 영상 캠페인을 진행한다.

2일 삼성전자에 따르면 이번에 공개한 영상은 ‘스마트싱스로 완성한 AI 홈’을 주제로, 사용자가 삼성전자의 AI 홈을 통해 일상의 여유를 찾고 더 의미 있는 일에 집중하는 모습을 담았다. 영상은 유튜브 등 삼성전자 공식 SNS 채널에서도 볼 수 있다.

삼성전자의 AI 홈은 삼성의 AI 제품뿐 아니라 타사 기기까지 스마트싱스로 연결해 사용자를 이해하고 알아서 맞춰주는 개인화된 AI 경험을 제공한다.

AI 기반 스마트싱스의 ‘자동화 루틴’ 기능이 에어컨 온도와 조명을 조절하고, 스마트싱스 앱 터치 한번으로 가전들이 알아서 집안일을 한다. 덕분에 사용자는 편안하게 휴식과 숙면을 취할 수 있다. ‘펫 케어’ 서비스를 통해 반려견을 안심하고 돌볼 수 있다.

이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장(사장)은 “이번 캠페인을 통해 삼성의 AI 리더십과 스마트싱스로 재정의된 AI 홈 경험을 고객 눈높이에서 전달하고자 했다”며 “향후 다양한 마케팅 활동을 통해 고객들이 삼성 AI 홈과 더 가까워질 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.