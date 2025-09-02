“다채로운 스타일로 일상에 녹아 든 매력 전달”

[헤럴드경제=김성우 기자] 폭스바겐코리아가 인플루언서 이시안·모델 정하준과 함께한 ‘타임리스 아이콘’ 8세대 부분변경 모델 골프 화보를 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 화보는 시대를 초월하는 베스트셀러 ‘골프’와 퍼포먼스 아이콘 ‘골프 GTI’가 이시안, 정하준과 만나 세련된 라이프스타일과 에너지가 어우러지는 아이코닉한 순간을 담아냈다.

방송·광고·유튜브를 넘나들며 전성기를 보내고 있는 인플루언서 이시안은 골프와 함께 도회적이면서도 자유로운 매력을 드러냈다. 골프의 스타일리시한 디자인, 실용적인 공간 구성이 이시안의 감각적인 스타일과 조화를 이루면서 다양한 라이프스타일에 스며든 골프의 가치를 전달한다.

패션모델이자 러너들의 스타일 아이콘으로 주목받고 있는 모델 정하준은 골프 GTI와 함께 강렬한 에너지를 발산한다. 시선을 사로잡는 레드 컬러와 전면부의 일루미네이티드 로고, 상징적인 GTI 전용 레드 스트립 및 허니컴 그릴 에어 인테이크 등이 정하준의 세련되고 스포티한 무드와 어우러지며 GTI 특유의 담대한 존재감을 더욱 부각시킨다.

이번 골프 화보와 영상은 폭스바겐코리아 및 GQ 코리아 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

한편, 50년 헤리티지를 계승한 8세대 부분변경 모델 골프는 더욱 볼드하게 다듬어진 디자인과 IQ.라이트, IQ.드라이브 등 풍부한 첨단 안전 및 편의 기술, 우수한 연료 효율성까지 모두 갖춰 동급 세그먼트에서는 찾아볼 수 없는 진일보한 제품 경험을 선사한다.

8세대 부분변경 골프 GTI는 ‘핫해치’ 장르를 개척하고 퍼포먼스의 대중화를 이끈 모델로, 일상과 스포티한 주행을 넘나드는 매력적인 주행 경험을 선사한다. 독일 엔지니어링을 통해 다듬어진 탄탄한 기본기를 바탕으로, EA888 evo4 2.0 TSI 고성능 가솔린 직분사 터보 엔진과 완벽한 직결감을 선사하는 7단 DSG 변속기가 탑재돼 최고출력 245마력, 최대토크 37.7kg.m의 강력한 성능을 발휘한다.