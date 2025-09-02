상반기 판매 실적 중 25% 이상 전기화 모델 7월 순수전기차 누적 150만대 판매 돌파 국내서도 전기화 모델 판매량 성장세 뚜렷

[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 그룹은 플러그인 하이브리드 모델(PHEV)과 순수전기차(BEV)를 포함한 전기화 모델의 누적 판매량이 300만대를 돌파했다고 2일 밝혔다.

BMW 그룹은 지난달 27일(현지시간) 독일 뮌헨 공장에서 BMW 3시리즈 플러그인 하이브리드 모델을 고객에게 인도하며, 전기화 모델 300만대 판매를 달성했다. 이 중 150만대 이상이 순수전기차로 전기화 차량이 BMW 그룹의 핵심 제품 중 하나임을 보여주는 의미 있는 성과로 평가된다.

BMW 그룹의 전기화 모델 판매량은 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 올해 상반기에는 전체 판매 실적 중 25% 이상이 전기화 모델일 만큼 고공행진을 기록하는 중이다.

전 세계에서 전기화 모델 비중이 가장 높은 시장은 유럽이다. BMW 그룹의 전기화 모델 중 60% 이상이 유럽에서 판매됐다. 특히 올해에는 PHEV 모델이 인기를 끌며 전년 대비 전기화 모델 판매량이 대폭 증가했다.

국내에서도 BMW 그룹의 전기화 모델 성장세가 뚜렷하다. 올해 1월부터 7월까지 전기화 모델 판매량은 총 6846대로, 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 같은 기간 MINI는 총 825대의 전기화 모델을 판매했으며, 순수전기차로만 구성된 것이 특징이다.

올해 국내에서 판매된 MINI 차량 5대 중 1대는 순수전기차로, 새롭게 완성된 전기차 라인업이 국내 시장에 성공적으로 안착했고 있다는 평가를 받는다.

BMW 그룹 관계자는 “이러한 성과의 기반에는 전동화 시대로의 전환 속에서도 브랜드 고유의 가치를 지키며 꾸준히 진화해온 BMW 그룹의 노력이 있다”면서 “BMW 그룹은 고객에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 전기차 라인업을 확대하고, 고객 중심의 충전 인프라 구축 및 차량 관리 시스템의 혁신을 통해 편의성과 만족도를 높여왔다”고 밝혔다.

요헨 골러 BMW 그룹 브랜드·세일즈 부회장은 “올해 상반기 BMW 그룹이 판매한 차량 4대 중 1대 이상이 전기화 모델”이라며 “BMW 전기화 차량 300만대 인도는 BMW 그룹의 제품 포트폴리오에서 전기화 모델이 핵심 요소임을 보여주는 가치 있는 성과”라고 전했다.

한편, BMW 그룹 코리아는 충전 인프라를 지속적으로 확대하며 프리미엄 전기차 시장에서의 리더십을 강화하고 있다. 지난 2023년 중장기 충전 인프라 확충 계획인 ‘차징 넥스트’ 프로젝트를 발표함에 따라 현재까지 전국에 총 2500기의 전기차 충전기 설치를 완료하는 한편, 연말까지 총 3000기에 달하는 충전 인프라를 구축한다는 계획이다.