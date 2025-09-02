전국 5개 권역 예선 거쳐 본선 수상팀엔 특강, 멘토링 등 혜택

[헤럴드경제=김은희 기자] 카카오뱅크는 지역 핀테크 창업 활성화를 위한 사회공헌 활동 ‘핀넥트 챌린지’를 통해 우수 예비 창업팀 12곳을 선정했다고 2일 밝혔다.

올해로 2회째인 핀넥트 챌린지는 포용금융 및 핀테크 사업 분야의 유망 창업팀을 발굴하는 프로그램이다. 대학생을 포함한 예비 창업자를 대상으로 운영된다. 선정된 우수팀은 카카오뱅크 실무자 특강과 창업 멘토링을 통해 아이디어를 고도화하고 한국핀테크지원센터의 창업지원사업 연계 등 혜택을 받는다.

올해 챌린지에는 110여개 팀이 지원했다. 33개팀이 전국 5개 권역(서울권, 경기·인천·강원권, 충청권, 호남·제주권, 경상권)에서 지역 예선을 거쳤다. 이번에는 특히 수도권보다 창업 인프라가 상대적으로 부족한 지방팀에 기회를 제공하는 데 중점을 뒀다.

지난달 29일 제주창조경제혁신센터에서 진행된 통합 본선에는 12개팀이 참가해 일상 속 금융 문제를 해결하기 위한 다양한 아이디어를 발표했다. 대상은 국내 거주 외국인을 위한 맞춤형 모바일 금융 서비스를 제안한 ‘WelKome’ 팀에 돌아갔다. 우수상은 사전 상속 준비 서비스 ‘TILT’와 인공지능(AI) 기반 복지센터 통합 관리 솔루션 ‘돌봄다리’에 각각 수여됐다.

카카오뱅크는 “앞으로도 핀테크 창업 활성화를 지원해 새로운 금융산업 주역을 육성하고 금융 사회 안전망 확대에 앞장설 계획”이라고 전했다.