10월 말엔 청년 인턴 채용 공고

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 하반기 180명 규모의 신입행원 공개채용과 함께 정규직 5명을 수시채용한다고 2일 밝혔다.

모집 분야는 디지털·정보보호 내 ▷보안 아키텍처 설계·관리 ▷침해사고 분석·대응 ▷블록체인 사업 기획·개발 등 3개, 금융 전문으로 ▷자금운용 등 총 4개다.

자격요건은 채용 분야별 관련 전공 학위소지자와 유관 업무경력 보유자 등이다.

기업은행은 오는 16일까지 채용 홈페이지를 통해 지원서를 받을 예정이다. 서류심사, 실기시험, 면접시험을 거쳐 오는 11월 중 최종합격자를 발표한다.

최종합격자는 신입행원 연수 종료 후 본부 유관부서에 배치돼 업무를 수행할 예정이다. 기업은행은 관련 규정에 따라 석·박사 학위, 유관 업무경력 등을 인정해 과장급으로의 채용도 적극 검토할 계획이다.

아울러 기업은행은 은행의 현장 업무를 직접 경험하고 ‘IBK창공’ 혁신기업과 함께 프로젝트를 수행할 수 있는 청년인턴 채용도 진행할 계획이다. 청년인턴 채용공고는 10월 말 게재될 예정이다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 다양한 채용전형을 통해 우수한 젊은 인재에게 입행 기회를 제공할 예정이니 실력과 열정을 갖춘 인재가 많이 지원해 주길 바란다”고 전했다.