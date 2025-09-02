[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권이 디지털 우수고객을 대상으로 개최한 ‘국내 펀드 투자 컨퍼런스’가 성황리에 마무리됐다고 2일 밝혔다.

지난달 27일 개최한 이번 세미나는 국내 증시 전망과 투자전략을 공유하기 위해 마련한 자리로, 국내 대표 운용사 3곳에서 참여한 가운데 약 200명의 디지털 우수고객이 참석해 높은 관심을 보였다.

이번 세미나는 ‘자산운용사 대표 펀드매니저 3인의 가치·성장·ESG 전략’을 주제로 ▷국내 증시 및 경제 전망 ▷전문가 3인의 핵심 펀드 전략(가치: VIP자산운용, 성장: KCGI자산운용, 배당: 삼성액티브자산운용) ▷‘투자자가 묻고 매니저가 답하다(패널토의)’ 등으로 구성됐다.

연사로는 국내 전망은 허진욱 삼성증권 리서치센터 수석연구위원이, 전문가 3인으로는 박영수 VIP자산운용 부사장, 목대균 KCGI자산운용 대표, 서범진 삼성액티브자산운용 본부장이 참석해 진행됐다.

이날 세미나는 국내 주식시장의 상승세 속에서 투자 인사이트를 직접 얻을 수 있다는 점이 고객들의 호응을 이끌었다. 세미나 종료 후에는 디지털 프라이빗뱅커(PB)와 유선 상담을 통해 맞춤형 투자 조언까지 받을 수 있어 만족도를 높였다.

오현석 삼성증권 디지털자산관리본부 본부장은 “디지털 우수고객들이 가장 궁금해하는 주제를 중심으로 프로그램을 구성하다 보니 참석 문의가 꾸준히 이어지고 있다”며 “앞으로도 수준 높은 강연과 다양한 주제를 마련해 고객 만족도를 더욱 높이겠다”고 말했다.

삼성증권 우수고객 대상 컨퍼런스는 매분기마다 디지털 우수고객을 대상으로 개최하고 있다. 오는 4분기에도 진행 예정이다.