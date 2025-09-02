김웅 부총재보, 물가상황점검회의 개최

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행이 9월 물가상승률이 다시 2% 수준으로 높아질 것이라고 전망했다. 통신 요금 감면 등 일시적 효과가 사라지면서 집중호우 등에 따른 농산물 가격 상승세가 본격적인 영향을 미칠 것이라는 분석이다.

김웅 한국은행 부총재보는 2일 한은에서 물가상황점검회의를 열고 8월 소비자물가가 1%대 상승률을 나타낸 것은 일시적이라며 “9월 물가상승률은 일시적 하락 요인이 사라지면서 2% 수준으로 높아질 것”이라고 예상했다.

이어 “8월 소비자물가는 집중호우와 폭염 등에 따른 농축수산물 가격의 큰 폭 상승에도, 당초 예상대로 통신 요금 일시 할인으로 오름폭이 7월(2.1%)보다 0.4%포인트 축소됐다”고 분석했다.

그러면서 “앞으로 소비자물가는 농축수산물 가격 상승에도 낮은 수요압력, 국제유가 안정 등을 고려할 때 당분간 2% 내외의 오름세를 지속할 전망”이라고 말했다.

통계청이 이날 발표한 ‘소비자물가 동향’에 따르면 8월 소비자물가지수는 지난해 8월보다 1.7% 올랐다. 지난해 11월(1.5%) 이후 최소 폭 상승이다. 해킹 피해로 고객 정보를 유출한 SK텔레콤이 통신 요금 감면에 나서면서 휴대전화료가 1년 전보다 21.0% 하락한 영향이 컸다.