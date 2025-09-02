[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 파산 우려에 몰린 이커머스 플랫폼 위메프의 미정산 피해자들이 법원에 기업회생 기간 연장을 요청하고 나섰다.

2일 업계에 따르면 검은우산 비상대책위원회는 지난 1일 “위메프는 인수 협상 결렬로 회생계획안 제출 마감일(9월 9일)을 앞두고 중대한 기로에 놓였다”며 “회생 연장 의견서를 지난달 29일 서울회생법원에 제출했다”고 밝혔다. 검은우산 비대위는 온라인 쇼핑플랫폼 티몬·위메프 피해자들로 구성됐다.

비대위는 “티몬의 회생 과정을 보며 0.75%의 변제율에 많은 피해자가 실망하고 고통스러워했다”며 “위메프는 현재 청산 가치가 없어 파산하면 피해 복구는 0%로 확정되는 수순”이라고 했다.

그러면서 “티메프 사태의 본질은 단순한 경영 실패가 아니라 구영배 전 큐텐그룹 대표 등 관련자들의 사기·배임·횡령 행위로 인한 피해”라며 “피해자를 구제하는 것은 민생을 챙기기 위한 정당하고도 필수적인 국가 과제”라고 강조했다.

위메프는 지난해 7월 발생한 대규모 미정산·미환불 사태로 기업회생 절차를 밟고 있으나, 새 주인을 찾지 못하며 난항을 겪고 있다. 끝내 인수 희망자를 찾지 못하면 파산으로 넘어갈 가능성이 제기된다.