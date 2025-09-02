‘Easy Flight’ 브랜드 슬로건 담아 감각적으로 구현

[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표이사 조중석)이 AI(인공지능) 기술을 활용해 제작한 음악을 2일부터 기내에서 선보인다고 밝혔다.

이번에 공개된 기내 음악(보딩 뮤직)은 이스타항공의 새로운 브랜드 슬로건인 ‘여행, 쉬워지다. Easy Flight, EASTARJET’을 기반으로 제작한 곡이다. 특히, 실제 가수의 목소리 녹음이나 악기 연주 없이 전 과정을 AI로 완성한 것이 특징이다.

이스타항공의 브랜드 아이덴티티와 고객이 체감할 수 있는 ‘쉬운 여행 경험’ 등을 음악으로 표현했으며, 차분하면서도 세련된 선율을 통해 탑승 순간부터 편안함과 설렘을 동시에 느낄 수 있도록 제작했다.

기내 음악은 에너지 넘치는 AI 여성 보컬이 돋보이는 △보컬 버전과 차분하고 편안한 느낌의 △멜로디 버전 등 두 가지 버전이다.

이스타항공은 승객이 항공기를 탑승하거나 하기할 때 기내 음악을 송출함으로써 여행의 시작과 끝에 즐겁고 편안한 경험을 제공할 계획이다.

이스타항공 관계자는 “이번 보딩 뮤직은 ‘여행, 쉬워지다’라는 이스타항공의 슬로건을 AI 기술을 활용해 감각적으로 담아낸 것”이라며, “앞으로도 최신 기술을 접목한 다양한 시도를 통해 고객 여러분께 즐겁고 편리한 탑승 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

한편, 이스타항공은 작년 12월부터 홈페이지를 통해 고객 문의를 24시간 실시간으로 응답해 주는 ‘AI 챗봇’을 운영하고 있다. 이를 통해 예악센터의 전화 문의가 월평균 약 24% 감소한 바 있다.