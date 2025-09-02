중국의 나스닥 ‘과창판 지수’ 추종

[헤럴드경제=김유진 기자] 한국투자신탁운용은 지난 달 국내 증시 상장지수펀드(ETF) 가운데 자사의 ‘ACE 중국과창판STAR50 ETF’가 수익률 1위를 기록했다고 2일 밝혔다.

이날 한국거래소에 따르면 ‘ACE 중국과창판STAR50 ETF’의 올해 8월 수익률은 30.78%다. 이는 레버리지형 상품을 포함한 국내 상장된 ETF 1016개(8월 말 기준) 중 가장 높은 수준이다. 최근 1년 수익률은 105.14%, 3년 및 설정 이후 수익률은 각각 28.72%와 2.52%다.

‘ACE 중국과창판STAR50 ETF’는 한국투자신탁운용이 지난 2022년 1월 상장했다.

추종 지수는 중국의 나스닥으로 불리는 ‘과창판 지수(STAR50 Index)’다. 과창판 2019년 상하이증권거래소에 개설된 중국의 과학기술주 시장으로, 과창판 지수는 과창판 상장 종목 중에서도 시가총액 상위 50종목으로 구성돼 있다.

한국투자신탁운용은 해당 ETF의 장점을 투명한 포트폴리오라고 말한다. 한국투자신탁운용은 중국 적격외국인기관투자자(QFII) 라이센스를 보유하고 있어 합성형이 아닌 현물형으로 ‘ACE 중국과창판STAR50 ETF’를 운용할 수 있다. 국내 상장 과창판 ETF 중 합성형이 아닌 직접 운용 상품은 ‘ACE 중국과창판STAR50 ETF’가 유일하다.

1일 기준 편입 상위권 종목은 ▷한무기(15.89%) ▷중신 국제집성전로제조(10.19%) ▷해광신식(9.14%) ▷몬타지 테크놀로지(6.45%) ▷AMEX(중미반도체, 4.73%) ▷베이징 킹소프트 오피스 소프트웨어(3.75%) 등이다.

최근 중국 과창판 지수는 중국 당국의 유동성 완화와 과창판 제도 개선안 등에 힘입어 상승세다. 미국과 중국 간 갈등이 완화되고 당국이 반도체와 인공지능(AI) 등 핵심 기술기업 성장 지원을 이어가며 지수에 긍정적으로 기여하고 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “중국 증시의 상승 모멘텀은 당분간 지속될 가능성이 높다고 본다”며 “특히 과창판은 중국 정부의 국가 전략산업 육성 핵심 플랫폼으로서 정책 지원을 지속할 경우 대규모 투자와 제도 개선이 맞물려 구조적 상승을 이어갈 것”이라고 분석했다.