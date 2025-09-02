국내산 참다랑어 물량 80톤 확보

[헤럴드경제=정석준 기자] 이마트가 오는 4∼7일 나흘간 ‘고래잇 페스타’를 통해 국내산 참다랑어와 햇꽃게 등을 할인가에 판매한다고 2일 밝혔다.

이마트는 처음으로 국내산 참다랑어를 비축해 전국 점포에서 저렴한 가격에 내놓는다. 참다랑어(240g)는 정상가에서 1만원 할인해 1만9980원에 판다. 국내산 참치는 유통과정이 짧고 환율 영향을 받지 않아 기존 수입 참치회보다 30%가량 싸다고 이마트는 설명했다.

이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 80톤이다. 수온 상승으로 참치 어획량이 많이 늘어나면서 대량 확보가 가능했다고 회사 측은 전했다.

해양수산부 수산정보포털에 따르면 지난 1∼5월 국내 참치 어획량은 51톤에 불과했지만, 6월 들어서는 599톤으로 급증했다.

이마트는 또 오는 4∼5일 가을 햇꽃게를 신세계 포인트 적립 시 10년 전보다 저렴한 100g당 788원에 판매한다.

같은 기간 행사 카드로 결제하면 알찬란 30구(대란)를 2000원 싸게 구매하고 암소한우 등심 1+등급을 반값에 살 수 있다.

오는 6∼7일에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, ‘파머스픽 하우스 감귤’(1.4㎏)을 9900원에 각각 구매할 수 있다.

이마트는 또 한우자조금관리위원회와 협업해 한우를 활용한 신메뉴를 선보인다. 메뉴는 한우 언양식 소불고기와 한우 불고기쌈 샌드위치, 한우 고추잡채, 한우 블랙페퍼 감자볶음, 한우 불고기 버섯전골 등이다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “이번 고래잇 페스타는 행사 시작 요일을 금요일에서 목요일로 변경해 쇼핑 편의성을 높였다”며 “보다 많은 고객이 이마트의 끊임없는 가격 투자 결실과 압도적 가격 경쟁력에 만족할 것으로 기대한다”고 말했다.