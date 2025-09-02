세계 최대 규모 기업 커뮤니케이션 제작물 경쟁 대회 8개 평가 항목 중 6개 항목 만점 대한민국 톱50 보고서에도 이름 올려

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션 E&S는 지난 6월 발간한 2024 지속가능경영보고서가 ‘미국 커뮤니케이션 연맹(LACP) 2024 비전 어워드’ 지속가능경영보고서 경쟁부문에서 금상을 수상했다고 2일 밝혔다. 2022년부터 3년 연속 금상을 수상하게 된 것이다.

LACP에서 주관하는 LACP 비전 어워드는 2001년부터 매년 개최되고 있는 세계 최대 규모의 기업 커뮤니케이션 제작물 경쟁 대회이다. 지속가능보고서, 연례보고서 등 9개 분야에 전 세계 1000개 이상의 주요 기업∙기관들이 참가하고 있다.

SK이노베이션 E&S는 총 8개 평가 항목 중 이해관계자 대상 메시지, 내용 구성, 재무정보 등 6개 항목에서 만점을 받는 등 총 98점을 획득했다. 올해 보고서는 대한민국 톱(TOP) 50 보고서 및 아시아-태평양 톱 100 보고서에도 이름을 올렸다.

SK이노베이션 E&S는 지속가능한 환경과 사회, 회사를 만들어 가는 과정과 성과에 대해 이해관계자와 소통하기 위해 2021년부터 매년 지속가능경영보고서를 발간하고 있다.

올해 발간된 2024 지속가능경영보고서는 ‘시너지부터 새로운 기회로(From Synergy To New Possibilities)’를 주요 테마로 삼았다. 액화천연가스(LNG) 밸류체인, 재생에너지, 수소, 에너지설루션 사업 현황은 물론 이들 사업 간의 시너지를 기반으로 하는 글로벌 파워 밸류체인 통합모델 구축 계획을 상세하게 소개했다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 “글로벌 파워 밸류체인 통합모델과 친환경 혁신을 기반으로 미래 에너지 문제에 현실적 대안을 제시하고, 지속가능한 사회를 만드는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.