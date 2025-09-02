[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차그룹이 미국 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA)의 수장을 교체하고 친환경차 등 주요 모델의 현지 생산 확대에 속도를 낸다는 방침이다.

2일 업계에 따르면 현대차는 HMGMA를 이끌 신임 최고경영자(CEO) 사장으로 허태양 현대차 앨라배마(HMMA) 공장 생산실장을 임명했다. 부임 날짜는 현지시간 기준 이날부터이며, HMGMA 구축을 주도해 온 권오충 전임 CEO는 지난달 말로 퇴직했다.

허 신임 CEO는 부산대 기계공학과를 졸업한 뒤 1995년 현대차에 입사해 제조 운영, 전략 기획, 생산 조정 분야에서 경력을 쌓았다. 2021년부터 앨라배마 공장에서 생산 총괄 임원을 맡았다.

현대차는 HMGMA를 중심으로 미국 현지화에 속도를 내고 있다. 올해 상반기에만 3만3714대를 생산했으며, 같은 기간 가동률은 72.6%을 기록했다.

연산 30만대 생산 기지로 설립된 메타플랜트는 올해 3월 준공됐다. 현재 아이오닉5, 아이오닉9 등 현대차 전기차를 생산 중으로, 향후 기아·제네시스의 주요 모델도 생산할 계획이다.