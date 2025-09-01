[헤럴드경제=구본혁 기자] 한전원자력연료는 25~29일까지 제주 국제컨벤션센터에서 열린 제51회 전국 품질분임조 경진대회에서 대통령상을 수상했다고 밝혔다.

산업통상자원부 국가기술표준원과 제주특별자치도가 공동주최하고 한국표준협회가 주관해 개최된 전국 품질분임조 경진대회는 전국 17개 시‧도에서 지역 예선을 거쳐 선발된 총 317개팀이 본선에 참가했다. 총 18개 부문으로 구성하여 각 산업군의 특성과 최신 경영 트렌드를 반영한 다양한 혁신 사례들이 발표됐다.

한전원자력연료는 플랜트정비처 소속의 짱구 분임조가 ‘중수로 집합체 피복관 공정 개선으로 불량률 감소’를 주제로 공기업 6시그마 부문에 참가해 대통령상 동상을 수상했다.

한편 한전원자력연료는 안전과 품질을 최우선으로 하는 KIPS(KEPCO NF Innovative Production System, 한전원자력연료 생산혁신시스템), 6시그마, 제안 활동 등의 체계적인 혁신 활동을 통한 생산 및 품질 개선 성과를 인정받아 산업통상자원부 국가기술표준원이 인정하는 품질경쟁력 우수기업으로 지난 2001년부터 21년 연속 선정된 바 있다.