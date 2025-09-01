두산 10MW 대형터빈 첫 시장 진입…‘해외 터빈’ 사업자들 모두 탈락 김정관 산업, 해외 터빈 선호에 “피가 거꾸로 솟는다” 언급도

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 해상풍력 발전 설비 구축에 수백조원대에 달하는 천문학적 규모의 투자를 앞둔 가운데 공공 기관이 주도하는 풍력 발전 사업이 본궤도에 오른다.

정부 입찰에서 국산 터빈을 쓰기로 한 공공 주도 프로젝트는 모두 낙찰된 반면, 외국산이나 외국 기술 터빈을 사용하기로 한 민간 프로젝트는 모두 탈락했다.

정부가 취약했던 공공 부문의 역할을 강화하는 한편 국내 산업 경쟁력 강화를 도모하겠다는 메시지를 시장에 던졌다는 분석이 나온다.

산업통상자원부는 2025년 상반기 해상풍력 경쟁 입찰을 진행한 결과 공공 주도형 분야에서 입찰 참여 4개 사업자가 모두 선정됐다고 1일 밝혔다.

공공 분야는 설비용량 ‘500MW(메가와트) 내외’로 공고가 됐는데 낙찰된 4개 사업자의 총 설비용량은 689MW다.

반면 ‘750MW 안팎’으로 목표 물량이 제시된 일반형 분야에서 사업 계획을 낸 2개 사업자는 모두 탈락했다.

업계에 따르면 공공 낙찰 사업은 ▷서남권 해상풍력 시범단지(사업자 한국해상풍력) ▷한동·평대해상풍력(동서발전 등) ▷다대포해상풍력(남부발전 등 ) ①압해해상풍력(한국전력기술 등) 4곳으로 낙찰 물량은 각각 400MW, 100MW, 99MW, 80MW다.

가장 큰 규모인 ‘서남권 해상풍력’ 사업을 하는 한국해상풍력은 한국전력과 발전자회사들이 공동으로 100% 지분을 출자한 특수목적법인이다.

낙찰서 배제된 사업은 해송3해상풍력(CIP), 한빛해상풍력(명운산업개발)이다. 풍력 고정가격 경쟁 입찰에서 선정된 사업자는 생산한 전기를 20년간 고정 가격에 판매할 권리를 보장받아 장기적으로 안정적 수익을 확보할 수 있다.

시장에서는 처음 운영되는 공공 입찰 분야 신청 사업자가 모두 선정된 반면 일반 분야 신청 사업자가 모두 탈락한 점에 주목한다.

전에는 민간 기업과 공기업이 같은 조건에서 경쟁했지만 이제는 공공기관이 주도하는 사업자를 우대하는 별도의 ‘운동장’을 조성한 것이다.

공공 사업자는 안보·공급망 기여를 반영해 기본적으로 정책 우대 가격을 부여받는 것이 특징이다. 에너지 안보 기여 등 공공 부문의 역할을 인정해 추가로 전기요금을 더 얹어주겠다는 것이다.

여기에 공공 사업자가 널리 검증된 유럽 업체나 가격 경쟁력을 앞세운 중국 업체들의 터빈 대신 정부 지원을 바탕으로 연구개발이 이뤄지고 있는 국산 터빈을 이용하면 추가 요금 인센티브를 준다.

국내에서 두산에너빌리티와 유니슨이 정부 연구개발(R&D)에 참여해 각자 10MW(메가와트)급 대형 풍력발전 터빈을 개발 중이다.

그간 풍력 발전 사업자들은 리스크를 짊어지고 국산 터빈을 사용해 사업하기보다는 검증된 해외 터빈을 사용하려는 경향이 강했다.

이에 정부가 제도적으로 국내 공급망을 강화하기 위한 제도적 기반을 마련한 것이다.김정관 산업통상 자원부 장관은 지난 7월 인사청문회에서 두산에너빌리티 마케팅 담당 사장 출신 시절 경험을 언급하면서 “공기업조차 외국산을 선호하는 모습을 보고 피가 거꾸로 솟는 듯한 서운함을 느꼈다”고 토로하기도 했다.

실제로 이번 입찰에서 낙찰자로 선정된 사업 중 서남권 해상풍력 시범단지를 제외한 나머지 3개 사업은 모두 두산에너빌리티의 10MW 대형 터빈을 사용하겠다는 계획을 제출한 것으로 전해진다. 이로써 두산에너빌리티의 10MW 터빈이 처음 시장에 본격적으로 진입하게 된다.

서남권 해상풍력도 향후 두산에너빌리티 또는 유니슨 두 곳 중 하나의 ‘국산 터빈’을 선택하겠다는 방침이다.

에너지 업계에서는 이번에 민간 기업들이 모두 탈락한 것 역시 정부의 공급망 내재화 의지와 관련이 있는 것으로 보고 있다.

덴마크 에너지 투자 기업인 CIP는 해송3해상풍력에서 베스타스 등 유럽산 터빈을 사용한다는 계획을, 명운산업개발은 외국 터빈을 국내 기업인 유니슨을 통해 조립하겠다는 계획을 제출한 것으로 알려졌다.

아울러 정부가 이번에 안보 평가 지표를 항목을 신설해 상대적으로 높은 8점을 부여하는 등 비가격 요소도 높인 점도 외국 터빈을 사용하려는 기업 탈락에 영향을 줬을 것이라는 분석도 나온다.

정부가 이처럼 공공 역할 강화, 국내 산업망 육성을 추구하는 것은 우리나라에서 향후 해상풍력 발전 시장이 수백조원 규모로 커질 것으로 예상되는 가운데 태양광처럼 시장 성장의 과실이 중국 등 해외로 빠져나가는 일이 반복돼서는 안 된다는 인식이 커지고 상황과 무관치 않다.

정부는 ‘재생에너지 대전환’ 과정에서 이미 대규모 개발 여력의 한계에 부닥친 태양광 발전과 달리 대규모 개발이 가능한 해상풍력 발전의 대규모 확대를 추진하고 있다.

최근 들어 조달 금리 상승의 영향으로 1GW(기가와트·1000MW)해상풍력 단지 건설에 6조∼7조원이 드는 것으로 알려졌다.

정부는 당장 2030년까지만 해도 우선 약 14GW 규모의 해상풍력 설비를 도입하는 것을 목표로 하는데, 여기에만 약 100조원 투자가 필요한 것으로 추산된다.

산업부 관계자는 “이번 입찰에서 탈락한 사업자는 민간 위원들이 참여한 위원회에서 평가 기준에 못 미처 탈락했다”며 “해상풍력 보급 확대에 노력하는 가운데서도 안보 지표와 공급망 지표를 강화하는 데에도 초점을 맞춰나가겠다”고 말했다.