[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)가 1인가구가 함께하는 ‘행복한 밥상·건강한 밥상 특별 프로그램’을 개최했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 서초1인가구지원센터 커뮤니티마당 열린 행사는 2시간씩 3회에 걸쳐 진행됐다. 총 60명이 20명씩 총 3회차로 나뉘어 강사의 설명에 따라 김치를 만들었다. 1회차 프로그램에서는 중장년 참여자들이 보리얼갈이 열무물김치, 2회차는 달랑무김치, 3회차는 청년 참여자들이 오이소박이를 완성했다. 특히 이번 특별 프로그램에서 완성된 김치는 지역 복지관을 통해 어려운 이웃에게 전달하여 의미를 더했다.

이번 행사는 서초1인가구지원센터(이하 ‘센터’)가 준비했다. 센터는 지역 내 거주 또는 생활하는 1인가구가 요리를 배우며 건강한 식습관을 공유하고 사회적 관계망을 형성하는 소셜 다이닝 프로그램 ‘행복한 밥상’과 ‘건강한 밥상’을 운영하고 있다. 이번 프로그램은 참여인원을 2배 이상 늘리고 한국 전통음식인 김치를 만드는 특별한 자리로 마련됐다.

전성수 서초구청장은 “혼자 사는 청년들과 중장년들이 김치를 함께 담그고 나누는 과정을 통해 고립감을 예방하고 끈끈한 유대관계를 형성하길 바란다”며, “앞으로도 1인가구 세대별 맞춤형 지원으로 따뜻한 공동체를 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.