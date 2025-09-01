경찰청, 1일 경찰관 8명 특별승진 임용 마약 수사 4명·피싱 수사 4명 공적 우수

[헤럴드경제=이용경 기자] 마약 및 피싱범죄 척결에 혁혁한 성과를 거둔 경찰관 8명이 1일 특별승진의 영예를 얻었다.

경찰청은 이날 오후 2시 서울 서대문구 미근동 청사 1층 어울림마당에서 ‘마약·피싱범죄 수사 공적 우수자’ 총 8명에 대한 특별승진 임용식을 열었다.

박성주 국가수사본부장은 지난 6월 취임 당시부터 ‘마약과 피싱 등 민생침해 범죄에 대한 무관용 원칙’을 강조했다. 이날 행사는 박 본부장이 직접 일선 수사팀의 사기를 진작하고 내년 1월까지 이어지는 집중단속의 동력을 부여하기 위해 열렸다.

마약범죄 수사 분야에서는 해외 마약류 밀수입 유통조직 등 마약사범 85명을 검거하고 마약류 15kg을 압수해 국내 유통을 사전 차단한 유공으로 전국 마약수사 전담팀 중 최우수 실적을 달성한 서울 서초경찰서 마약범죄수사팀 김영민 경감 등을 비롯한 총 4명이 특별승진의 영예를 안았다.

김영민 경감은 “사건 해결을 위해 밤낮없이 함께 노력한 팀원들과 항상 묵묵히 응원해 준 가족들이 있었기에 이 영광을 누릴 수 있었던 것 같다”고 말했다.

피싱범죄 수사 분야에서는 수사기관으로 속인 보이스피싱 조직 등을 추적해 186명을 검거하고 피해금 12억원을 가환부 조치한 유공으로 전국 경찰서 중 최우수 실적을 달성한 경기 김포경찰서 피싱범죄수사팀 박준철 경감 등 4명이 1계급 특진 임용됐다.

박준철 경감은 “나날이 지능화돼 국민에게 심각한 피해를 주는 보이스피싱 범죄를 근절하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

박 본부장은 “마약과 피싱범죄 근절을 위해 헌신과 노력을 아끼지 않았기에 오늘의 결실을 거두게 된 것”이라며 “앞으로도 민생침해 범죄가 우리 사회에 발붙이지 못하도록 계속 최선을 다해주시기를 바란다. 특히, 범죄수익과 자금원을 끝까지 추적해 제2, 제3의 범죄로 이어지지 않도록 해 달라”고 당부했다.

국수본은 지난 3월 1일부터 6월 30일까지 상반기 마약류 집중단속 기간을 운영하며 마약류 사범 총 5109명을 검거하고 이 중 964명을 구속했다. 또 내년 1월 31일까지 하반기 집중단속을 시행하며 ‘가상자산 이용 마약범죄 전문 대응 체제’를 새롭게 가동, 수사력을 집중할 예정이다.

한편 올해 상반기 보이스피싱 범죄 사범은 지난해 같은 기간보다 65.7% 증가한 1만5286명을 검거했으나 신종 수법의 확산 등으로 인해 피해 규모 역시 지속 증가하고 있다. 이에 국수본은 이달부터 보이스피싱 범죄 특별단속을 시행하고 수사 전담 인력을 확대하는 등 총력 대응을 이어갈 방침이다.