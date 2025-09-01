글로벌 면세점 최초…73종 뷰티 컬렉션

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점은 인천국제공항 제2터미널 루이비통 매장에서 뷰티 컬렉션 ‘라 보떼 루이비통(사진)’을 전 세계 면세점 최초로 선보였다고 1일 밝혔다.

신세계면세점은 지난 5월 인천공항 최초로 2개 층에 걸친 ‘루이 비통 듀플렉스 매장’을 열었다. 3층 여성 매장에 이어 4층에 남성 전용 공간을 확장해 의류, 슈즈, 액세서리, 파인 주얼리, 향수 등 루이 비통의 주요 라인업을 아우른다.

신세계면세점은 ‘글로벌 허브’ 인천공항이 루이비통의 첫 뷰티 컬렉션을 공개하기에 상징적인 무대라고 평가했다. 매장에서는 73종에 달하는 제품을 선보인다.

로마 숫자 55에서 영감을 받아 55가지 컬러로 출시된 립스틱 ‘LV 루즈(LV Rouge)’, 가볍고 부드러운 텍스처가 특징인 10가지 시어 글로우 립밤 ‘LV 밤(LV Baume)’, 4가지 컬러로 조합된 8종 아이섀도 팔레트 ‘LV 옴브레(LV Ombres)’가 대표적이다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 고객에게 프리미엄 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.