“유튜브로만 월수입 1억” 고소득에도 국산차 구매 강인한 외관·거대한 적재공간 돋보이는 ‘가성비 SUV’

[헤럴드경제=나은정 기자] 유튜브 한 달 수입으로만 1억원을 번다고 밝혀 화제를 모은 인기 먹방 유튜버 쯔양이 고가의 외제차가 아닌 국산차를 타고 다닌다는 사실이 알려져 또 한 번 주변을 놀라게 했다.

1200만 구독자를 보유한 유튜버 쯔양은 지난 31일 자신의 유튜브 채널을 통해 자차를 최초 공개했다.

그간 쯔양은 포르쉐, 롤스로이스, 벤틀리 등 고가의 외제차를 타고 다닌다는 확인되지 않은 소문이 확산됐으나, 이날 공개된 차량은 놀랍게도 국내에서 ‘가성비 SUV’로 알려진 쌍용자동차(현 KG모빌리티)의 토레스였다.

쯔양은 “산 지 2년 됐다”며 “이름은 토랭이다. 차마다 이름을 짓는데, 전에 타던 차는 테슬라여서 ‘태식이’였다”고 했다. 이어 “그 차는 엄마에게 줬다. 엄마아빠 차가 오래 돼서”라며 “제가 차를 엄청 좋아하는데 2년 전에 한창 스노보드에 빠져서 장비를 실으려고 큰 차를 샀다”고 설명했다.

쯔양에 따르면 그는 이탈리아의 대표 자동차 브랜드 피아트와 미국의 전기차 업체 테슬라 차량 등을 거쳐 현재 국산 토레스를 애용하고 있다.

토레스는 쌍용자동차가 2022년 선보인 중형 SUV로, 강인한 외관과 현대적인 감성, 합리적인 가격대를 내세워 국산 SUV 시장에서 ‘가성비 SUV’로 유명하다. 4인 가족이 함께 탈 수 있는 넓은 실내와 넉넉한 수납공간을 갖춰 캠핑과 레저를 즐기는 MZ세대에서도 인기다.

기본 적재공간은 703ℓ, 2열 시트를 접으면 1662ℓ의 거대한 공간이 만들어지는데, 2열을 접지 않아도 적재공간에는 골프백 4개와 보스턴백(여행용 손가방) 4개를 수납하고도 남는다.

가격은 출시 당시 기준 약 2740만(T5 트림)~3020만원(T7)으로 옵션 등을 추가하면 최대 3500만 원대까지 올라가지만, 동급 SUV와 비교했을 때 합리적인 가격대로 평가된다. 2025년 기준 출고가 역시 2600만 원에서 3700만 원대로 합당한 수준이다.

한편 쯔양은 최근 한 예능 프로그램에 출연해 월 수입이 “유튜브로만 1억원 정도”라고 밝힌 바 있다.

누리꾼들은 이처럼 고소득을 올리는 쯔양이 국산차를 애용하는 데 대해 “국산차 그것도 상대적으로 영세한 KGM 차량을 타고다니는 건 굉장한 호감이 든다”, “엄청 비싼 차량 몰 줄 알았는데 생각보다 검소하다”, “롤스로이스, 람보르기니 타도 아무도 뭐라 못할 재력이인데 국산차,그것도 토레스라니 진짜 검소하다” 등 놀라워하는 반응이다.

KGM, 8월 8860대 판매…전년비 9%↑

한편 KG모빌리티(KGM)는 지난 8월 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 9.0% 증가한 총 8860대를 판매했다고 1일 밝혔다. 내수는 4055대, 수출은 4805대가 팔렸다.

이번 실적은 하계휴가로 조업일수가 줄었음에도 내수와 수출 모두 상승세를 이어가며 거둔 성과다. 내수 판매는 2개월 연속 4000대를 넘었으며, 전년 동월 대비 2.8% 증가했다. 특히 액티언 하이브리드 916대, 무쏘 EV 1040대가 판매되며 성장을 견인했다.

수출은 조업일수 감소로 전월 대비 다소 줄었지만, 전년 동월 대비로는 14.8% 증가했다. 토레스 EVX가 1280대, 무쏘 스포츠가 1036대 판매되며 수출 호조를 이끌었다. KGM은 지난달 스페인 치안기관에 렉스턴과 무쏘 스포츠를 공급하는 등 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

KGM 관계자는 “조업일수 감소에도 불구하고 액티언 하이브리드 등의 판매가 늘면서 전년 동월 대비 9% 증가세를 보였다”며 “내수 판매 증대를 위한 고객 접점 확대 등 공격적인 마케팅 전략은 물론 글로벌 신모델 론칭과 신시장 공략을 통해 판매 물량을 지속적으로 늘려나갈 것”이라고 밝혔다.