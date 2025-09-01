金 국무총리, 張 국민의힘 신임 대표 예방 金 “李대통령, 野지도자 자주 만나려 노력”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 1일 김민석 국무총리를 만나 “오늘 정기국회 개원식이 있지만 아직 여야가 손을 잡기엔 거리가 너무 먼 것 같다”며 여당인 더불어민주당이 추진하는 3대 특검 연장법과 노란봉투법, 더 센 상법 개정안 등 쟁점 법안에 대한 우려를 표했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 자신을 예방한 김 총리를 만나 “산적한 민생과 해결해야 할 어려운 문제가 있는데 국회가 제 역할을 못 하는 것 같아 안타깝고 국민께 죄송하다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “민주당은 국민의힘에 대해 ‘과거와 단절해야 한다’고 계속 말하면서도 언론도 위헌적이라고 하는 내란특별재판부를 만들겠다고 강행을 예고한다”고 지적했다. 이어 “거의 수사가 마무리되는 3대 특검을 연장하겠다고 예고하고, 여러 기업이 어려운 상황이고 한미 회담의 결과에 따라 부담할 짐이 무거운데 노란봉투법이나 상법 이런 게 우리 기업의 우려를 담을 보완 조치 없이 그냥 일방적으로 통과되는 데 대한 우려가 많다”고 했다.

그러면서 “미래로 나아가자면서 계속 과거의 일로 무리하게 야당을 공격하는 데 집중하는 게 아닌가”라며 “야당에서도 여당과 협치의 손을 내밀지 못하는 게 아닌가 하는 안타까움이 있다”고 했다. 이어 “여야의 충분한 협의 없이 (법안이) 통과되면 그 부담은 고스란히 국민께 돌아가니, 여야 협치에 총리도 역할을 해주시고 여야정이 함께 머리를 맞대고 고민할 기회를 만들어 달라”고 강조했다.

장 대표는 극심한 가뭄 피해를 겪는 강릉에 대한 정부의 전폭적인 지원과 한미 정상회담 이후 국내 산업·고용 등에 미칠 파장에 대해서도 정부의 적극적인 대응을 당부했다.

김 총리는 “당대표로 당선될 때 아마 저를 포함해 많은 국민이 처음엔 의외라 생각하고 놀라기도 하면서도, 입법·사법·행정을 다 거치신 풍부한 종합적인 경륜이 있는 데다가 정치권을 비교적 짧은 시간에 경험하면서 야당 대표로 당선되신 파란을 일으킨 정치력을 가졌다”고 운을 뗐다.

김 총리는 “대통령은 취임 이후부터 야당 지도자들과 다양한 방식으로 할 수만 있으면 자주 만나는 걸 노력하고 시도하는 마음을 갖고 있다”며 “이번 한미 정상회담이 끝난 후에도, 과거에 늘 그랬듯이 아주 예외적인 경우가 아니면 대통령이 여야 지도자와 함께 순방 결과를 보고하고 설명하는 기회를 가지는 걸 당연히 해야 한다는 생각을 갖고 제안하고, 지금 아마 협의도 하는 걸로 안다”고 말했다.

김 총리는 “(여야 지도부와 만남이) 조속히 이뤄져서 아까 대표의 말처럼 국민이 좀 더 궁금해하는 대목이, 장 대표가 직접 듣고 묻고 설명을 들을 기회를 만들면 좋겠다”며 “그를 통해 다양하고 풍성한 여야와 대통령, 장 대표 간의 대화도 다양하게 이뤄지면 좋겠다”고 했다.

김 총리는 야당 의원들과 만남에도 나서겠다고 했다. 김 총리는 “오는 이후에 대표가 의원들께 정부 측과도 편하게 많이 만나라고 계기를 만들어주시면 저희가 적극 소통하고 말씀을 하면서 국정에 잘 반영하겠다”고 했다.

한편 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 장 대표와 김 총리의 비공개 면담이 종료된 직후 기자들과 만나 “오늘 예방이 앞으로 장동혁 대표와 이재명 대통령 간 영수회담으로 이어질 수 있는 단초가 됐다고 생각한다”고 말했다. 박 수석대변인은 “여야 영수회담 형식을 전제해 다양한 논의가 물밑에서 진행되고 있다”며 “지금 이뤄지고 있는 협상 같은 경우는 말 그대로 여야 그리고 지도부가 만나는 형태”라고 부연했다.