[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 지역 농특산물 온라인 쇼핑몰인 ‘의성장날’에서 추석을 맞아 9월 한 달간 다양한 할인 혜택과 기획전을 운영한다고 1일 밝혔다.

앞서 지난달 11일부터 시작된 “제3회 의성세일페스타”는 오는 30일까지 이어지며, 행사 기간 동안 의성장날 전 상품을 20% 할인된 가격으로 판매한다.

특히 추석을 앞둔 9월에는 구매 금액대별 할인쿠폰을 추가로 지급해 소비자의 부담을 낮추는 동시에 지역 농가의 온라인 판로 확대에도 이바지할 예정이다.

또한 같은 기간 운영되는 추석맞이 선물 세트 기획전에서는 의성의 대표 농산물인 복숭아, 자두, 사과, 한지형 의성 마늘을 비롯해 의성마늘소, 참기름, 한과 등 추석 성수품을 집중 선보인다.

전용 기획전 페이지도 마련해 소비자들이 보다 쉽게 구매할 수 있도록 운영한다.

김주수 군수는 “추석맞이 특별 이벤트와 세일 페스타를 통해 자연이 키우고 정성으로 만든 의성의 맛을 많은 소비자와 함께할 수 있도록 가격 부담을 낮추고, 지역 농가에는 온라인 판매를 통한 소득 증대 효과를 제공하겠다”고 말했다.