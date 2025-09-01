전국 3000개 의료·조제·판매기관 대상…한약 소비 현황 및 인식 조사

[헤럴드경제=이태형 기자]한국한의약진흥원은 정책 수립에 활용하기 위해 9월부터 12월까지 ‘2025 한약소비 실태조사’를 실시한다고 1일 밝혔다.

한의원, 한방병원 등 전국 의료기관과 약국, 한약방 등 한약 조제·판매기관 총 3000개소를 대상으로 한약재 구입 현황과 첩약·한약제제 처방 및 조제 현황 등을 조사·분석할 계획이다.

실태조사는 한방의료서비스 부문과 조제·판매 부문으로 나눠서 진행된다.

주요 조사 항목은 한방의료서비스 부문(한의원, 한방병원, 요양·(종합)병원)은 ▷한방 진료 및 처방 현황 ▷탕전 이용 및 한약 구입 현황 ▷한약재 및 탕전 이용에 대한 인식 ▷한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 총 35개 문항이다.

조제·판매 부문(약국, 한약방)은 ▷한약 조제(판매) 처방 현황 ▷조제실 한약 이용 현황 ▷한약재에 대한 인식 ▷한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 24개 문항으로 이뤄진다.

이번 실태조사는 조사 전문기관의 관리 하에 1대1 사업체 방문 면접조사로 진행된다. 필요시 온라인 조사, 팩스·이메일 조사, 유치조사 등 비대면 조사도 병행할 계획이다.

이화동 한국한의약진흥원 원장 직무대행은 “이번 조사 결과는 한약 품질 관리 강화와 안전성·신뢰성 제고, 유통관리 선진화 등을 위한 정책개발의 근거로 활용될 것”이라며 “조사 대상 기관들의 적극적인 참여를 당부한다”고 말했다.

한편, 실태조사 결과는 내년 초 공표될 예정이며, 한방의료이용 및 한약소비실태조사 누리집을 통해 확인할 수 있다.