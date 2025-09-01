[헤럴드경제=김보영 기자] 뜨거운 차량 내부에 플라스틱 생수병을 방치할 경우 암을 유발할 수 있는 독성 물질이 방출돼 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있다는 연구 결과가 나와 주목받고 있다.

28일(현지시간) 데일리메일에 따르면 플라스틱 생수병을 여름철 에어컨이 꺼진 차량 내부처럼 고온 환경에 노출하면 독성 물질이 빠른 속도로 용출되는 것으로 확인됐다.

중국 난징대 연구진은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)로 제작된 플라스틱 병을 섭씨 70도에서 4주간 노출시킨 결과, 안티몬과 비스페놀 A(BPA)가 물 속으로 용출됐다고 밝혔다.

안티몬은 두통, 현기증, 메스꺼움과 구토, 복통, 수면 상실 등의 증상을 유발하며, 장기적으로는 폐염과 위궤양 등의 증상까지 일으킬 수 있는 독성 중금속이다. 비스페놀 A는 암, 생식기능 장애, 자폐증, 심혈관 합병증은 물론 조기 사망과도 밀접한 연관이 있는 것으로 알려진 유해 화학물질이다.

난징대 연구진은 보관 온도가 높을수록 안티몬과 BPA 방출량이 많아졌다며 플라스틱 물병을 따뜻한 온도에 보관하지 말라고 권고했다.

2023년에 실시된 캐나다 맥길대 연구에서도 비슷한 결과가 나왔다. 연구진이 고온이 플라스틱 물병에 미치는 영향을 조사한 결과, 폴리에틸렌 등 플라스틱을 37도로 가열하면 미립자와 나노입자가 방출되는 것으로 나타났다. 그러나 어둡고 4도의 냉장고에 보관한 대조 샘플에서는 입자가 거의 방출되지 않았다.

더 나아가 브랜드와 관계없이 플라스틱 생수병에는 이미 수십만 개의 미세플라스틱이 포함돼 있는 것으로 드러났다. 미국 컬럼비아대 연구팀이 생수 브랜드 3종을 분석한 결과, 1리터 생수병에서 평균 24만개의 미세플라스틱이 발견됐으며, 이 중 90%는 머리카락 굵기의 10만분의 1 크기에 불과한 나노플라스틱이었다.

생수병에는 내구성과 유연성을 높이기 위해 프탈레이트가 첨가되는데, 이는 호르몬 생성을 방해하고 발달·생식·뇌·면역 기능에 위험을 초래한다. 전문가들은 프탈레이트 노출로 인해 미국에서만 연간 약 10만명이 조기 사망한다고 추정한다.

전문가들은 플라스틱 생수병 사용 시 여름철 차량 내부나 직사광선이 드는 곳 등 고온 환경에 생수병을 절대 방치하지 말아야 한다고 당부하고 있다. 아울러 플라스틱 생수병을 장기간 보관하는 것을 피하고, 구매 후 가능한 빨리 섭취할 것을 조언했다.