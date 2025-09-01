인공지능(AI)이 신약 개발에 미치는 영향은 단순한 기술혁신을 넘어 산업의 패러다임을 근본적으로 변화시키고 있다. 화이자, 로슈 등 글로벌 제약사들은 후보물질 발굴, 약물 설계, 임상시험 최적화 전 과정에 AI를 핵심 전략으로 도입하며 시장 선점에 나서고 있다. 미국 국립보건원을 비롯한 주요 연구기관들도 AI 기반 혁신에 박차를 가하고 있고, 국내에서는 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등 대기업이 AI 플랫폼 구축과 활용에 적극 투자하고 있다.

이런 움직임의 근저에는 신약 개발이 가진 구조적 한계가 자리한다. 신약 개발에는 평균 10~15년과 10억달러 이상이 소요되며, 수천개의 후보물질 중 최종 승인을 받는 약물은 극소수에 불과하다. 그만큼 실패위험이 크고 비용은 막대하다. 이런 한계를 극복하기 위해 AI가 도입되는 것은 필연이다. AI는 방대한 바이오데이터를 분석해 후보물질 발굴, 단백질 구조와 상호작용 예측, 임상위험 평가 등 핵심 단계를 정교하게 지원한다.

그러나 AI가 신약 개발의 모든 과제를 해결하는 만능 해결사는 아님을 냉정히 인식해야 한다. AI가 제시한 후보물질의 생물학적 의미 해석과 작용기전 규명, 임상 적용의 최종 결정은 여전히 바이오 연구자의 전문적 판단에 달렸다. 최신 모델인 AlphaFold도 실험과 완전히 일치하지 않으며, 전임상 단계에서 유망하던 후보가 임상에서 실패하는 사례도 빈번하다.

궁극적으로 AI 기반 신약 개발을 국가 경쟁력으로 연결하려면 단순 기술 도입을 넘어 ‘바이오 주권’ 확보가 필수다. 지속 가능한 바이오데이터, 핵심 AI 모델, 전문 인력, 연구 인프라를 운용하는 ‘소버린 AI 바이오’ 체계가 구축돼야 한다. 이 관점에서 한국생명공학연구원의 역할은 더 중요해진다. 생명연은 합성생물학, 오믹스, 세포·유전자치료 등 첨단 원천기술 역량과 국가 바이오인프라를 기반으로, 국가 바이오데이터 체계적 집적, AI 연구플랫폼 조성, 차세대 바이오-디지털 인재 양성에 앞장서고 있다.

우선 국가바이오데이터스테이션을 주관하며 AI 학습의 토대가 되는 고품질 데이터의 수집·표준화와 공유 플랫폼 구축을 선도하고 있다. 다부처 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 통해 미래 정밀의료에 필요한 대규모 유전체 및 오믹스 데이터를 생산하며, 전략적 자산을 축적 중이다. 또한 AI와 자동화 실험의 융합을 추진, 실험 설계·분석·가설생성 전 과정을 자동화하는 차세대 AI 연구플랫폼을 마련하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 ETRI와 함께 설립한 AI-BIO 혁신센터에서는 국내 최초의 바이오 파운데이션 모델 개발에 착수했다. 생명연은 AI와 생명과학을 아우르는 융합 인재 양성에도 역량을 집중하고 있다. 충남대와 공동으로 설립하는 AI-바이오 융합기술연구원을 통해 바이오와 디지털을 모두 이해하는 양손잡이 융합형 인재를 양성하고 자 한다.

현장 전문가들은 문제정의와 창의적 해결, 실험 실패를 통한 학습의 중요성을 강조한다. 생명연은 AI를 통해 바이오연구의 패러다임 전환을 선도하며, 대한민국 바이오경제의 지속적 성장과 국가 경쟁력 강화에 기여하고자 한다. AI 기반 신약 개발 혁신이 현실로 다가온 오늘, 정부와 연구기관의 전략적 협력이야말로 K-바이오의 글로벌 도약을 이끌 결정적 열쇠가 될 것이다. 생명연의 도전과 혁신이 K-바이오의 미래를 열 핵심 동력이 되기를 기대한다.

권석윤 한국생명공학연구원장