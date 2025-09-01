[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 4일부터 10월 25일까지 28아트스퀘어, CGV한일극장 앞, 새롭게 단장한 2·28기념공원 등 동성로 일대에서 ‘2025 동성로 청년 버스킹’ 하반기 공연을 재개한다고 1일 밝혔다.

‘동성로 청년버스킹’은 동성로 르네상스 프로젝트의 대표 문화관광 사업으로, 2024년부터 운영되고 있다.

올해 상반기 공연에서는 회당 평균 420여명, 총 1만여명 이상의 시민이 관람하며 동성로를 상징하는 거리 공연 브랜드로 자리매김하고 있다.

하반기 공연은 지역 대학 동아리와 연계한 ‘오픈캠퍼스 프로그램’으로 문을 연다. ▲대구교육대 ▲대구보건대 ▲영남이공대 ▲대구대 ▲계명문화대 등 5개 대학 7개 팀이 참여해 열정적인 무대를 선보인다.

오는 11일부터는 매주 목·금·토 오후 7시, 시민 누구나 참여할 수 있는 ‘오픈마이크’ 무대와 함께, 전국 공모를 통해 선정된 청년 예술가 42팀의 거리 공연이 이어진다.

특히 이번 하반기에는 SNS에서 큰 인기를 끌고 있는 ▲양철인간(팀명: 명도) ▲미지니의 공연과 KBS ‘불후의 명곡’에 출연한 판소리 제작소 ▲소리담기의 무대도 예정돼 있어 관객들의 기대를 모으고 있다.

공연 기간 중에는 동성로 상점가 상인회의 협찬으로 관객 대상 현장 추첨 이벤트와 상점 할인 쿠폰 제공도 함께 진행돼 상권 활성화에 실질적인 도움이 될 전망이다.

자세한 공연 일정 및 정보는 공연을 주관하는 (사)인디053(대표 이창원) 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이재성 대구시 문화체육관광국장은 “동성로 청년버스킹이 꾸준한 팬층을 확보하고, 28아트스퀘어가 대표적인 버스킹 명소로 자리 잡으며 지역 활성화에 큰 역할을 하고 있다”며“이번 행사를 통해 동성로가 더욱 활기차고 발전하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.